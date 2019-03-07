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GTB Başkanı Akıncı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:34
GTB Başkanı Akıncı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Aileden başlayarak hayatın her alanında gösterdikleri başarı, emek ve fedakârlıkla yaşama anlam katan kadınların her zaman en büyük takdiri ve saygıyı hak ettiğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Millet olarak kadın ve erkeği bir madalyonun iki yüzü gibi eşit gören, kadını baş tacı kabul eden kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ailenin temel taşını oluşturan kadınlarımızın varlığını her alanda güçlendirecek, sosyal statüsüne katkı sunacak tüm adımları geleceğimiz adına bir kazanç olarak görmekteyiz. Zira, toplumu oluşturan bireyleri büyüten, beşikten mezara kadar geçen süreçte hep yol gösteren ve hayata kazandıran kişiler kadınlarımızdır. Bu nedenle millet olarak daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlarımızı ancak kadınlarımıza sağlayacağımız imkân ve eşitliklerle tesis edebiliriz. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması ve ekonomik özgürlüklerinin çözüme kavuşturulmasını istikbalimize yapılmış yatırım olarak değerlendirmekteyiz. Temennimiz ülkemizin beşerî sermayesinin yarısını oluşturan kadınlarımızın bu güçlü potansiyelinin çok daha verimli kullanılması ve kadınlarımızın iş hayatında daha aktif rol almalarının sağlanması. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin bu vatana emaneti değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutluyor yaşamları boyunca mutluluk ve başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:34
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