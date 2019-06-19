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GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım olanakları" tanıtım toplantısı

“Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı” Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tacikistan Büyükelçiliği destekleri ile Türkiye-Tacikistan İş Konseyi organizasyonunda, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahiplinde gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
GSO’da,“Tacikistan’da iş ve yatırım olanakları" tanıtım toplantısı

“Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı” Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tacikistan Büyükelçiliği destekleri ile Türkiye-Tacikistan İş Konseyi organizasyonunda, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahiplinde gerçekleştirildi.


Firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Tacikistan’daki tekstil, inşaat ve gıda sektörleri değerlendirilerek, ikili ticaretin geliştirilmesi ve yeni işbirlikleri için görüşmeler yapıldı.


Toplantı öncesinde, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon, Gaziantepli sanayicileri yatırıma davet etti.


Gaziantep’e daha önce geldiğini tarihine ve kültürüne hayran kaldığını kaydeden Büyükelçi Mahmadali Radjabiyon, “Özellikle Zeugma Mozaik Müzesi mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer” dedi.


Türkiye ile Tacikistan arasında mevcut bir ticari ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Mahmadali Radjabiyon, “Çünkü Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Sizleri ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ev sahipliğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Toplantının düzenlenmesine verdikleri desteklerden dolayı büyükelçi ve beraberindeki heyete teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, iki ülke arasında her şeyden önce kardeşlik bağı olduğunu, bunu ticari ve kültürel anlamda daha da geliştirmek gerektiğini söyledi.


Adnan Ünverdi, Gaziantep’in üreten ve Türkiye’ye her alanda değer katan bir kent olduğunu belirterek, “Karşılıklı ticaretimizi artırarak gücümüze güç katabiliriz. Bunun için de birbirimizi daha iyi tanımamız, yakın ilişkileri içerisinde olmamız önem taşıyor. Bu noktada özellikle sizleri kentimizde düzenlenen fuarları görmeye davet ediyoruz. İnşallah toplantımız da ikili ticaretimizin artmasına vesile olacak. Ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Tacikistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi,DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er, DEİK Avrasya Bölge Direktörü Nurengiz Eşki, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı Batuhan Kurtaran, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak ve GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü’nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
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