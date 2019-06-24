GSO’dan üyelerine personel belgelendirme kolaylığı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol kapsamında, oda üyesi firmaların 10 ve üzeri personel belgelendirme ücretleri GSO tarafından verilecek teminat mektubu ile çözülecek.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ile birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden bir kısmı için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda, 2019 yılının sonuna kadar ilgili bakanlık tarafından açıklanan 117 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekiyor. Sınav ücretlerinin tamamının teşvik kapsamında olduğu belgelendirme sürecinde, sınav ücretleri teminat mektubu verilerek veya nakit ödeme yolu ile gerçekleşiyor.

GSO, yüksek rakamlara ulaşan belgelendirme ücretlerinin üyelerde nakit sıkıntısı yaratmaması ve kolaylık sağlanması amacıyla, 10 ve üzeri personelin belgelendirmesini yapacak firmaların ücretlerinin karşılanması için teminat mektubu verecek.

GSO’nun mali garantörlüğünde sınav süreçleri hızlı bir şekilde başlatılarak, üyelerin yerine getirmesi gereken sorumlulukları da kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde sonuçlandırabilecek.

Bu bağlamada, GSO tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.’nin (GASBEM) yetki kapsamında olan Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, İplik Eğirme Operatörü Seviye 2, Ön İplik Operatörü Seviye 3, İplik Bitim İşleri Operatörü seviye 2, Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 meslek kollarında MYK Belgesi almak isteyen üyelerin 0342 502 10 20 nolu telefonu arayarak irtibata geçmesi yeterli olacak.