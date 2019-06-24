0553 313 94 23

GSO’dan üyelerine personel belgelendirme kolaylığı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol kapsamında, oda üyesi firmaların 10 ve üzeri personel belgelendirme ücretleri GSO tarafından verilecek teminat mektubu ile çözülecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
GSO’dan üyelerine personel belgelendirme kolaylığı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokol kapsamında, oda üyesi firmaların 10 ve üzeri personel belgelendirme ücretleri GSO tarafından verilecek teminat mektubu ile çözülecek.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun çıkması ile birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden bir kısmı için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunuyor.


Bu kapsamda, 2019 yılının sonuna kadar ilgili bakanlık tarafından açıklanan 117 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gerekiyor. Sınav ücretlerinin tamamının teşvik kapsamında olduğu belgelendirme sürecinde, sınav ücretleri teminat mektubu verilerek veya nakit ödeme yolu ile gerçekleşiyor.


GSO, yüksek rakamlara ulaşan belgelendirme ücretlerinin üyelerde nakit sıkıntısı yaratmaması ve kolaylık sağlanması amacıyla, 10 ve üzeri personelin belgelendirmesini yapacak firmaların ücretlerinin karşılanması için teminat mektubu verecek.


GSO’nun mali garantörlüğünde sınav süreçleri hızlı bir şekilde başlatılarak, üyelerin yerine getirmesi gereken sorumlulukları da kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde sonuçlandırabilecek.


Bu bağlamada, GSO tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.’nin (GASBEM) yetki kapsamında olan Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3, İplik Eğirme Operatörü Seviye 2, Ön İplik Operatörü Seviye 3, İplik Bitim İşleri Operatörü seviye 2, Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 meslek kollarında MYK Belgesi almak isteyen üyelerin 0342 502 10 20 nolu telefonu arayarak irtibata geçmesi yeterli olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi başkanlığına aday oldu
    1. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
    2. New York borsası yükselişle açıldı
    3. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    6. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    8. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    9. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    10. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    11. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    12. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    13. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    14. İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü..
    15. Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'la..
    16. Tanzanya, Mersin ile ilişkilerini..
    17. Kazakistan’da mühimmat deposunda..
    18. Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru..
    19. Kartal'daki çöken bina davası ertelendi
    20. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    21. Fransız gezgine Türk sıcaklığı
    22. Bilecik’te yaz spor okulları açıldı
    23. Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi..
    24. Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
    25. Bahreyn muhalefetinden Manama'da..
    26. Timeline travel kullanan üniversite..
    27. Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi..
    28. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni bir..
    29. LGS sınavından tam puan aldılar
    30. Çaykur Rizespor’un kamp programı belli..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı