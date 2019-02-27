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GSO’da yatırımcılara fon destekleri anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırım Fonu Yöneticilerinin katılımı ile “Girişim Sermayesi Yatırım Fonları” tanıtım toplantısı yapıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
GSO’da yatırımcılara fon destekleri anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırım Fonu Yöneticilerinin katılımı ile “Girişim Sermayesi Yatırım Fonları” tanıtım toplantısı yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Girişimcilik konusunda ve şirketlerimizin büyüme süreçlerinde finansman konusu en önemli unsur olarak karşımızda duruyor. Küresel ekonomik koşullar nedeniyle kaynak bulmada güçlük yaşandığı bir dönemde sunulan fonlardan faydalanmak şirketlerimizin iş geliştirme süreçlerine önemli katkılarda bulunacaktır. Ayrıca bugün burada temsil edilen mevcut fonlardan alınan hizmetlerin firmalarımıza yeni ufuklar açacağına inanıyorum. İş dünyası olarak da bu tür kaynakları tanımak, bu kültürü içselleştirerek farklı enstrümanları daha çok kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Programa katılan tüm konuklarımıza iştiraklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Ahmet Cüneyt Selçuk, doğrudan yatırımlar, doğrudan yatırımlarla girişim sermayesinin ilişkisi, startup ekosistemi ve 1514 programı hakkında sunum yaptı.


Toplantıda daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Ahmet Burak Dağlıoğlu moderatörlüğünde katılımcı fonların temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panel gerçekleştirildi.


Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Devlet olarak bu fonlara, bir hibe kanalı ve hazine aracılığıyla yatırım olarak güvendiğimizi gösteriyoruz.Bu fona diğer özel yatırımcıları da davet etmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Gaziantep’te ciddi bir sanayi alt yapısı, ticaret kültürü var ve birikmiş bir sermaye olduğuna inanıyoruz. Ayrıca vizyoner bir iş dünyası olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda dünyadaki ekonomik değişim ve dönüşümle paralel olan gelişmenin burada karşılık bulacağına inanıyoruz” diye konuştu.


Toplantının son bölümünde Boğaziçi Ventures’den Burak Balık, İnci Çömlekçioğlu, Tuna Ercilli, IDA Capital’den Cem Baytok, Startupfon’dan Gülsüm Çıracı, Gamze Can, Actus Portföy’den Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan ve Actus Advise’den Erman Turan katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
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