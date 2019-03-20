GSO Mart Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart ayı Meclis Toplantısı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) Başkanı Ayşen Ahi, Meclis, Danışma Kurulu Üyeleri, TOBB KGK üyelerinin de katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı milli mücadele şehitleri ve tüm şehitlerin ruhları için Fatiha okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutlayarak, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de vatanı ve milleti söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu dile getiren Konukoğlu, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bugün de, Yeni Zelanda’da bir terörist iki tane camide ibadet için bulunan insanları vahşice katlediyor. Bu terörist yazmış olduğu paçavra metinde, Türkiye’ye karşı düşmanlık dolu cümlelerle, Türkiye ve İstanbul’u geri alacakları gibi ifadeler kullanıyor. Bu aziz milletin bir evladı olarak, bu ülkede yaşayan tüm bireyler olarak bizler de diyoruz ki; bu ülkede yaşayan son Türk’ü de yok etmeden, göklerde dalgalanan al bayrağımızı indiremez, İslam bayrağının dalgalanmasını engelleyemezsiniz. Biz Türkiye olarak yekvücut ilelebet buradayız. Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize güç versin. Kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunmaya, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bir tek Gaziantep bu cümle aleme yeter” dedi.

-"Avantajlardan faydalanın”

Konuşmasına Çanakkale şehitlerine ve tüm şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, “Çanakkale de 250 bin şehit verdik, Rabbim vatanı için şehit olan, gazi olan, mücadele veren herkesten razı olsun. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın” dedi. Gaziantep’in üretim ve ihracat rakamlarıyla ilgili sunum yapan Adnan Ünverdi, iş dünyasını “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan Yeni İstihdam Seferberliğinin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya davet etti. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik verildiğine ve bunların pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğuna dikkati çeken Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bu teşviklerden önemli olanlardan 1-2 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.”

"Gaziantep’e kredi desteğimiz yüzde 23,6 oranında arttı”

Toplantıda meclis üyelerine 2017-2018 yılında Türk Eximbank’taki dönüşümü ve yapılan çalışmaları anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da, 2019 hedeflerini, ihracatın finansmanında yeni ürün ve uygulamaları, sorun, talep ve çözümleri ile önümüzdeki dönem yapacakları çalışmalar hakkında, "Türk Eximbank 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünler” konu başlığında, yeni destekleri anlatan Adnan Yıldırım, Gaziantep’e 2018 yılında Türkiye ortalamasının iki katı kadar kredi desteği sağladıklarını belirterek, “Türk Eximbank olarak şu an 15 şubemiz var. Bunu yılsonu itibarı ile 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatı önde gelen 20 ilde bulunacağız. Şubemiz olmayan ihracat potansiyeli olan yerlerde de irtibat bürosu kuruyoruz. Rakamlara bakacak olursak, geçen sene Türkiye’ye verdiğimiz kredi desteğini ortalama yüzde 12,5 artırdık. Ama Gaziantep’te arkadaşlarımız çok güzel çalışmış ve kredi desteğimiz yüzde 23,6 oranında gerçekleşmiş, yani Türkiye’nin iki katı civarında kredi kullandırmışız. Çalıştığımız firma sayısında da yüzde 28 civarında bir artış olmuş. Burada şubemiz var ama bölge gibi çalışıyor” diye konuştu. Her şartta ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Yıldırım, “Sanayiciler olarak kur riskine karşı koruma enstrümanlarını biz maliyetine veriyoruz. Kurun dalgalandığı, problem yaşandığı dönemlerde hem şirketlerimiz hem de ülkemiz bu durumdan zarar görüyor. Onun için biz ihracatçılarımızın kur riski ile uğraşmamalarını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldırım ayrıca, teminat mektubu yerine 11 yeni teminat unsurunu aşama aşama devreye alacaklarını ve kredi kullanımında seçenek sayısını hem artıracaklarını hem de maliyetleri azaltmak istediklerini kaydetti.

Toplantı sonunda GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.