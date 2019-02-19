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GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları bilgilendirdi

Gaziantep’te sanayi, üretim ve ihracatın gelişmesine öncülük eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcıları Gaziantep’in yatırım fırsatları hakkında bilgilendirerek, sunulan avantajlardan faydalanmalarını hakkında bilgiler verdi.

19 Şubat 2019 Salı 15:49
GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları bilgilendirdi

Gaziantep’te sanayi, üretim ve ihracatın gelişmesine öncülük eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcıları Gaziantep’in yatırım fırsatları hakkında bilgilendirerek, sunulan avantajlardan faydalanmalarını hakkında bilgiler verdi.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayici ve müteşebbisleri verilen destekler hakkında bilgi almak, bölgesel ve sektörel konularda yatırım imkanlarını yerinde öğrenerek, doğru yatırım için GSO’ya davet etti.


“Müteşebbisleri bölge hakkında bilgilendirmeninasli görevleri olduğunu anımsatan Ünverdi, “Gaziantep’te yatırım yapmayı planlayan firmalar atıl yatırımın önüne geçmek, daha verimli, daha karlı işletmelerin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla, yatırımı planlanan sektörler ve üretimlerle ilgili Gaziantep’te kurulu imalat kapasitesi, Türkiye genelinde kurulu imalat kapasitesi, yapılacak yatırımın ön etüt çalışmasını yapmak üzere odamızdan bilgi alabilirler. Ayrıca, odamız yapılacak yatırımla ilgili devlet destekleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmektedir. Firmalar yatırım yapmadan önce teşvik edilen, desteklenen sektörler ve bu sektörlere verilen devlet desteklerden yararlanmak için yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri hakkında Odamızdan bilgi alarak KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK desteği, vergi indirimi, faiz desteği gibi devlet teşviklerinden faydalanabilirler” dedi.


Gaziantep’in 7 milyar dolarlık ihracatı ve toplam 12 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile ülke sanayisinin lokomotif kentleri arasında yer aldığını kaydeden Ünverdi, “Son dönemde 5. OSB’nin açılması, yapımı devam eden Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile limana olan mesafenin yaklaşık 100 kilometreye düşecek olması bölgemize olan ilgiyi artırıyor. Polateli-Şahinbey OSB’ye özel teşviklerin verilmesi ile ilgili Bakanlık nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu bölgede savunma sanayisi ile orta ve yüksek teknolojili yatırımlara öncelik verilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:49
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