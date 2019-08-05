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GSO Başkanı Ünverdi Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Temmuz ayında Gaziantep’in yüzde 17,5 oranında artışla en fazla ihracatını artıran il olduğunu belirtti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:50
GSO Başkanı Ünverdi Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Temmuz ayında Gaziantep’in yüzde 17,5 oranında artışla en fazla ihracatını artıran il olduğunu belirtti.


Gaziantep’in 132 ülkenin kendi ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Ünverdi, “Bu rakamların elde edilmesinde katkısı olan tüm sanayicilerimizi, iş dünyamızı, ihracatçılarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ihracat yaptığı ülkeler ve sektörel büyüme rakamları hakkında bilgiler verdi.


Gaziantep’in aylık ve dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttığını, Gaziantep’ten yapılan ihracatın ise yüzde 17,5 ile Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat gerçekleştirdiğini dile getirdi.


Ocak-Temmuz 2019 döneminde ise Türkiye’den yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 3 arttığını ifade eden Ünverdi, Gaziantep’in ihracatının aynı dönemde yüzde 9,2 artışla ülke ortalamasının 3 katı oranında arttığının altını çizdi.


Temmuz ayında Gaziantep’ten 664 milyon 978 bin dolar, Ocak-Temmuz döneminde ise 4 milyar 271 milyon 952 bin dolar ihracat yapıldığı bilgisini veren Ünverdi, “Kent olarak 56 ilin toplamından fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yılın Temmuz ayına göre rakamsal olarak bakıldığında en çok ABD, Venezuela, Suudi Arabistan, İran ve Cibuti’ye ihracatımızı arttırdık. Yine Temmuz ayında halı,tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamulleri, deri ve deri mamulleri en fazla ihracat artışı olan ürün gruplarımız arasında yer aldı” ifadelerini kullandı.


Adnan Ünverdi, Ocak-Temmuz dönemine oransal olarak bakıldığında ise kuru meyve ve mamulleri sektörünün yüzde 75, makine ve aksamları sektörünün yüzde 70,8, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 31 oranında büyüdüğüne dikkati çekti. Ünverdi, ülkeler bazında ise ilk 7 ayda ABD’ye ihracatın yüzde 24,8, Suudi Arabistan’a yüzde 41,3, Libya’ya yüzde 46, Yemen’e yüzde 67,4 ve Somali’ye olan ihracatın yüzde 53,7 oranında arttığına vurgu yaptı.


“Kent sanayimizin orta ve yüksek teknolojiye geçişini hızlandırarak ihracattaki kilogram birim değerini artırmak istiyoruz” diyen Ünverdi, “Bölgemizdeki tek sanayi odası olarak sanayideki değişim ve dönüşüm sürecine öncülük ediyoruz. Şehrimizi geleceğe hazırlayacak farklı, yenilikçi ve stratejik sektörlerdeki adımlarımızı büyütüyor ve somutlaştırıyoruz. Bölgemizdeki dijital dönüşümü sağlayacak model fabrika çalışmalarımız devam ediyor. Mesleki eğitimde çok kısa zaman zarfında büyük mesafeler kat ettik, inşallah şehrimizin katma değer ve teknoloji hamlesinin lokomotifi olacak proje ve çalışmalarımızın da reel sonuçlarını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:50
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