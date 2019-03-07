GSO Başkanı Ünverdi,Kadınlar Gününü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, mesajında "Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Adnan Ünverdi, ülkemizin nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadınların iş dünyasında, bilimde, sanatta, sporda, kısacası her alanda çok daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Ünverdi, kadınların üretim ve toplumsal yaşamdaki önemine işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” sözlerini hatırlattı.

Gelişen dünyada ülkelerin kalkınması ve refah düzeyinin artmasının kadınların üretime katılmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimciliğine, kadınların iş dünyasında daha etkin rol üstlenmelerine ve temsil edilmelerine çok önem veriyoruz. GSO Yönetim Kurulumuzda 3 iş kadını bulunuyor ki, yönetim kurulunda en fazla kadın ismin yer aldığı Oda konumundayız. Bu bağlamda TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz, Odamız koordinatörlüğünde daha fazla kadının iş dünyasında yer alması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için projeler geliştiriyoruz. Sanayi Odamız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) kuruyoruz. Merkezimiz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Burada işini geliştiren kadın girişimcilerimiz kendi işlerini kurduktan sonra onların yerine yenileri gelecek. Merkezimiz kadın girişimciliğinde inşallah ülkemize model olacak”ifadelerine de yer verdi.

Adanan Ünverdi, mesajında kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisinde de bulundu.