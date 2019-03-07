0553 313 94 23

GSO Başkanı Ünverdi,Kadınlar Gününü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 18:15
GSO Başkanı Ünverdi,Kadınlar Gününü kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


GSO Başkanı Adnan Ünverdi, mesajında "Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Adnan Ünverdi, ülkemizin nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu belirterek, kadınların iş dünyasında, bilimde, sanatta, sporda, kısacası her alanda çok daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Ünverdi, kadınların üretim ve toplumsal yaşamdaki önemine işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” sözlerini hatırlattı.


Gelişen dünyada ülkelerin kalkınması ve refah düzeyinin artmasının kadınların üretime katılmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimciliğine, kadınların iş dünyasında daha etkin rol üstlenmelerine ve temsil edilmelerine çok önem veriyoruz. GSO Yönetim Kurulumuzda 3 iş kadını bulunuyor ki, yönetim kurulunda en fazla kadın ismin yer aldığı Oda konumundayız. Bu bağlamda TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz, Odamız koordinatörlüğünde daha fazla kadının iş dünyasında yer alması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kadınların iş dünyasına katılımını artırmak için projeler geliştiriyoruz. Sanayi Odamız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında girişimci kadınlara yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) kuruyoruz. Merkezimiz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Burada işini geliştiren kadın girişimcilerimiz kendi işlerini kurduktan sonra onların yerine yenileri gelecek. Merkezimiz kadın girişimciliğinde inşallah ülkemize model olacak”ifadelerine de yer verdi.


Adanan Ünverdi, mesajında kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisinde de bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:15
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna sponsor oldu
    1. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    2. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    3. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    4. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    5. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    6. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    7. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    10. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    11. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    12. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    13. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    14. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    17. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    19. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    22. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    23. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    24. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    25. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    26. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    27. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    28. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    29. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    30. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı