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GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci Meclisi’ne katıldı

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21 Şubat 2019 Perşembe 16:34
GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci Meclisi’ne katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,Gaziantep Valiliği Gazişehir Öğrenci Meclisinin toplantısına katıldı



Ünverdi,‘Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı’ sloganını anımsatarak, bugünün şartlarında pozitif bir bakış açısıyla eğitimden ekonomiye, spordan sağlığa kadar her alanda Gaziantep’e yatırım yapma zamanı olduğunu söyledi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda tecrübelerini paylaşan Ünverdi, bilgiye dayalı eğitimden, uygulamaya dayalı eğitime geçişin önemine vurgu yaptı.



Ünverdi, “Yüksek teknolojilerin, yapay zeka teknolojilerin yaşamımızı kuşattığı bir dönemde biz gençlerimizi geleceğin teknolojisi olan Endüstri 5.0’a göre hazırlamak zorundayız. Bunun için de sadece bilmek yetmiyor, bilgiyi ete kemiğe büründürmek gerekiyor. Bunu da ancak bilgiyi uygulamaya geçirerek başarabiliriz. Bu kapsamda yapılan bu ve benzeri toplantıları çok önemsiyor, bu tür projelerin her zaman destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.



Gaziantep’in her türlü koşulda ülke için katma değer üretmeye devam ettiğini dile getiren Ünverdi, “Biz yıllar önce Gaziantep Sanayi Odası olarak “Marka Şehir” vizyonunu ortaya koymuştuk.2003 yılında koyduğumuz bu hedef doğrultusunda çok büyük mesafeler kat ettik. Bugün Gaziantep sanayisi, ihracatı, turizmi, gastronomideki başarısı ile örnek gösterilen bir şehir haline geldi. Tabii bu uzun bir yolculuk, kat edeceğimiz daha çok mesafe var” ifadelerini kullandı.



Sanayi kültürü, altyapısı, ihracatı ve istihdamıyla Türkiye’nin lokomotif kenti olan Gaziantep’in yeni projeler ve bölgesindeki potansiyel avantajlarla birlikte önümüzdeki süreçte yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirten Ünverdi, “Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin kuruluyor olması, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile limana olan mesafenin kısalacak olması, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ile birlikte sunacağı potansiyel ticaret hacmi ve Irak gibi en önemli pazarlarımıza yakınlığı ile Gaziantep yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Bu bölgeye sadece ülkemizden değil, yurt dışından da yatırımcı bekliyoruz. İskenderun Limanı’na mesafelerin kısalması ile birlikte Gaziantep uluslararası firmalar için de Asya ve Avrupa arasında bir merkez üs haline gelecek” şeklinde konuştu.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı” sloganı ile başlatılan proje ile büyük bir başarıya imza atıldığını ve geçtiğimiz yıl Gaziantep’e bir milyonun üzerinde turist geldiğini anımsatan Ünverdi, “Biz şehrimiz için, ülkemiz için pozitif düşünüyor ve ona göre çalışıyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında şimdi Gaziantep’e yatırım yapma zamanı diyoruz. Eğitimde, ekonomide, sporda, sağlıkta her anlamda Gaziantep’e yatırım yapma zamanı olduğunu düşünüyoruz. Gaziantep geçmişten bugüne şartlar ne olursa olsun farkını ortaya koymuş, ülkemizin itekleyen gücü olmuştur. Bugün de bir farkındalık oluşturmamız, pozitif bir bakış açısıyla, azim ve kararlılıkla ülkemize ışık tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:34
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