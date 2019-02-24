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GSMA Mobil Dünya Kongresi, yarın kapılarını açacak

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi, yarın İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açacak- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020'ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı"

24 Şubat 2019 Pazar 09:18
GSMA Mobil Dünya Kongresi, yarın kapılarını açacak

BARSELONA (AA) - EDA TOPCU - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020'ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı." dedi.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), yarın İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açacak.

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarının çıkarma yaptığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bu yılki teması "Intelligent Connectivity-Akıllı Bağlantı" olarak belirlenen fuarda çok sayıda Türk şirketi de yerini almaya hazırlanıyor. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği Türkiye milli iştiraki ve ikili görüşme platformu kapsamında 29 firma Barselona'ya gitti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknoloji, hızıyla uzun mesafeleri kısaltıyor, gücünü kısaltmalarla ortaya koyuyor. Geleceğimizin kısaltmaları, yüksek hızlı ağ (5G), nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data)." ifadelerini kullandı.


- "5G hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek"


Avdagiç, Türkiye'de de denemeleri başlayan 5G ağının iş yapış modellerini değiştirecek bir hız sunacağını belirterek, "5G network hızı, ticareti baştan aşağı değiştirecek. Yapay zeka, 2020'ye kadar 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Şirketlerimiz, yıkıcı inovasyon yapmalı. Kalkınma yolundaki engelleri, yıkıcı inovasyonla yıkacağız. Akıllı cihazlarla olmak üzere yaşamımızın her alanına dijital dokunuşlar yapmalıyız. Türkiye, gelecek 10 yıl yapay zeka ve öğrenen makineler yarışında ilk sıralarda olmalı." şeklinde konuştu.

Öğrenen makineler ve yapay zekanın ekonomileri büyüteceğini ancak büyük bir sosyal güvenlik ihtiyacı da ortaya çıkaracağını vurgulayan Avdagiç, Çin'in yapay zekada 2030 yılına kadar global lider olmayı hedeflediğini kaydetti.

Avdagiç, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye de büyük yıkıcı inovasyona dayalı yarışta ilk sıralarda olmalı. KOBİ'lerimizi dönüştürmek için hırstan daha fazlasına ihtiyacımız var. Yapay zekaya yatırımın akıllı yollarını bulmalıyız. 10 yıl sonra hangi ürünler daha sofistike olacak, onları teşvik etmemiz gerekiyor. Start up'lar dahil, yerli ve milli üretim için, bu işlere girişenler için Ar-Ge'yi ticari mala dönüştürecek oryantasyonu başarmamız lazım."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:18
  1. GSMA Mobil Dünya Kongresi
  2. İstanbul Ticaret Odası

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