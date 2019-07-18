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GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık: “Keşif yapılsın”

Bursa’da GSM bayiinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanık, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık: “Keşif yapılsın”

Bursa’da GSM bayiinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanık, olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın talebini kabul etmeyip, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Geçen yıl haziran ayında Kent Meydanı’ndaki bir GSM bayisinde meydana gelen olayda, Nedim Vural B. (40), alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) ile ağabeyi Abdullah Yenikapı’yı (53) tabancayla vurarak öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı’yı (22) da yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla 3 kere müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan sanık Nedim Vural B.’nin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı’ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp söyledi. Dışarıya baktığımda bunların hızlı bir şekilde dükkana doğru geldiğini görünce hemen alt kata inip silahımın ağzına mermi verdim ve yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, ceketimin kolundan tutup dışarıya çıkarmak istediler. Ben de alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı’ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, merdivende Abdullah bana gülerek, ’Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız’ dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Bu olayların sebebi olan Murat’ın da ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek canımı kurtarmak için şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra dükkanımın önündeki tabureye oturup polisi bekledim” dedi.



“Keşif yapılsın”


Mahkemede söz alan sanık, “Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ayrıca olay sırasındaki kıyafetlerimi gözlemlemenizi de talep ediyorum” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun geldiğini ve HTS kayıtları ile kamera görüntülerinin raporda analiz edildiğini açıkladı. Bilirkişi raporunun incelenmesi için sanık ve müşteki avukatları mühlet talep etti. Mahkeme heyeti sanığın keşif talebini kabul etmezken, eksiklerin giderilmesi ve şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
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