0553 313 94 23

GSA öğrencileri jüri karşısında

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye’de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:25
GSA öğrencileri jüri karşısında

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye’de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.


Akademide 3 yıllık eğitimin tamamlayan öğrenciler, mezun olmak için projeleri ile bağımsız sanat kurulunun karşısına çıktı. Jüri koltuğunda ise geleneksel sanatlar alanında uzman eğitmenler Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan, Öğrt. Üyesi Taner Alakuş, Öğrt. ÜyesiSemih İrteş, Dürdane Ünver ve GSA Yöneticisi Hakan Dağlı bulundu. Objektif bir değerlendirmeden geçen 162 öğrenci, jüri değerlendirmeleri sonucu mezun oldu. Alanında uzman isimlerden, kaliteli sanat eğitimi almış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin Temel Sanat Eğitimi, Minyatür, Ebru, Tezhip, Bilimsel Bitki Resmi, Kaligrafi, Hat, Çini, Osmanlıca, İnce Kağıt Oymacılığı ve Kağıt Konservasyonu branşlarında eğitim gören öğrencileri jüri karşısına çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:25
  1. sanat
  2. bilim
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı
    1. BM Genel Sekreteri Guterres’den G20..
    2. Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan..
    3. Erdoğan yokken aslan kesilen Macron,..
    4. Kurban kestikten sonra çocuğun alnına..
    5. Trabzonspor’un kamp programı belli oldu
    6. Araklı’daki selde zarar gören okul..
    7. El Zein ailesinden Mehmet Eymür’ün..
    8. Aydın’da Change oto operasyonu
    9. Hakkarili güreşçiler milli takımın..
    10. Putin ve Trump G20'de bir araya geldi
    11. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    12. İmar Barışı’nda son 3 gün! Süre..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    15. Mavi Konak kurtarıldı
    16. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    17. Hakkari'deki çatışma
    18. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    19. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    20. Araklı'daki sel
    21. Döviz kurları
    22. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    23. Bakan Selçuk Aksaray’da
    24. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    25. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    26. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    27. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    28. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    29. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    30. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!