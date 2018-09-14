Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta? GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz sezonun şamyiponu Galatasaray yeni sezona iyi başlayamadı. Süper Lig’de 9 puanla 2. Sırada yer alan Galatasaray, lig lideri Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Süper Lig'de sezona üst üste aldığı üç galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray, 4. haftada Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmuştu. Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üç maç ceza alan Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray muhtemel 11'leri: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet (Serdar), Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i ise şöyle: Ramazan, Popov, Youusef, Veysel, Veigneau, Eduok, Tarkan, Sadiku, İlhan Depe, Trezeguet, Diagne

Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.