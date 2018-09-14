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Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta? GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz sezonun şamyiponu Galatasaray yeni sezona iyi başlayamadı. Süper Lig’de 9 puanla 2. Sırada yer alan Galatasaray, lig lideri Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?

14 Eylül 2018 Cuma 15:24
Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta? GS-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz sezonun şamyiponu Galatasaray yeni sezona iyi başlayamadı. Süper Lig’de 9 puanla 2. Sırada yer alan Galatasaray, lig lideri Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?

Süper Lig'de sezona üst üste aldığı üç galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray, 4. haftada Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmuştu. Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üç maç ceza alan Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray muhtemel 11'leri:  Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet (Serdar), Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i ise şöyle:  Ramazan, Popov, Youusef, Veysel, Veigneau, Eduok, Tarkan, Sadiku, İlhan Depe, Trezeguet, Diagne

Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:24
  1. Trabzon
  2. Muslera
  3. Mariano
  4. Maicon
  5. Ahmet (Serdar)
  6. Nagatomo
  7. Fernando
  8. Ndiaye
  9. Emre
  10. Sinan
  11. Onyekuru
  12. Eren
  13. Ramazan
  14. Popov
  15. Youusef
  16. Veysel
  17. Veigneau
  18. Eduok
  19. Tarkan
  20. Sadiku
  21. İlhan Depe
  22. Trezeguet
  23. Diagne
  24. Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

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