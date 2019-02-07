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Grup Yürüyüş'ün yeni albümü "Yollara" ismiyle çıktı

15 eserden oluşan albümde Mehmet Akif Ersoy, Erdem Bayazıt ve Ali Emre şiirlerinden de faydalanıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 10:50
Grup Yürüyüş'ün yeni albümü "Yollara" ismiyle çıktı

İSTANBUL (AA) - Direniş marşlarıyla tanınan Grup Yürüyüş, dördüncü müzik albümünü "Yollara" ismiyle yayınladı.

Ekin Yayınlarından çıkan ve 15 eserden oluşan albümde Mehmet Akif Ersoy, Erdem Bayazıt ve Ali Emre şiirlerinden de faydalanıldı.

Marş, ezgi ve şiir gibi pek çok tür eserin bulunduğu albümde bestelerin büyük bölümünde grup solisti Mehmet Ali Aslan imzası yer aldı.

Türkçe dışında iki Arapça ve bir Zazaca eser bulunan albümde Filistin'den 15 Temmuz'a kadar birçok konu işlendi.

Abdülbaki Kömür'e ait Yiğit isimli eserin de yer aldığı albüm, İsmail Ergenler'in aranjörlüğünde geniş bir orkestra ile hazırlandı.

CD olarak satışa sunulan Yollara albümü, dijital marketlerde de yerini aldı.

- Grup Yürüyüş

Umuda Yürüyüş, Adanış Günü ve Hurriyya isimli 3 albümü bulunan Grup Yürüyüş dönem dönem hazırladığı şarkılarla da gündeme geliyor.

15 Temmuz direnişi için bir marş ve bir türkü yayınlayan grup, son olarak Filistin'de Büyük Yürüyüş gösterilerinde hayatını kaybeden Rezan el Neccar için bir eser çalmıştı.

Grup solistli Mehmet Ali Aslan da Temmuz Türküsü isimli solo albümünü 15 Temmuz direnişine atfetmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:50
  1. Albüm
  2. Ali Emre
  3. Erdem Bayazıt
  4. Ezgi
  5. Grup Yürüyüş
  6. Mehmet Akif Ersoy
  7. Müzik
  8. Seninle Biz
  9. Yollara

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