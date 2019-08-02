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GRTC’nin ’Yerlilik ve Millilik Projesi Kütahya Çalıştay’ı yapıldı

Düşünce kuruluşu GRTC-Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ’Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik’ projesinde çalıştaylar dizisi, Kütahya Yoncalı Uygulama Oteli’nde yapılan çalıştay ile devam etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
GRTC’nin ’Yerlilik ve Millilik Projesi Kütahya Çalıştay’ı yapıldı

Düşünce kuruluşu GRTC-Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen ’Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik’ projesinde çalıştaylar dizisi, Kütahya Yoncalı Uygulama Oteli’nde yapılan çalıştay ile devam etti.


Çalıştayda Anadolu havzalarının oluşumu, Medreselerin sürece katkısı ve genel olarak eğitim yapılanmasının Fatih dönemine kadarki vaziyeti, diğer havzalarla Anadolu havzası arasındaki ilişkiler ve bu bağlamda yapılması muhtemel çalışmaların planlaması tartışıldı.


GRTC Başkanı Mustafa Önsay, projede bugüne kadar yapılan çalışmaları özetlerken, proje sonunda çıktı olarak yayınlanacak kitaplarla ilgili mevcut duruma dair bilgiler verdi.


Çalışataya Prof. Dr. Ömer Türker, Doç. Dr. M.Tayyib Kılıç, Doç. Dr. Ahmet Türkan, Dr. Murat Kaş, Dr. Mustafa Efe, Dr. Abdullah Çakır, Dr. Mustafa Ateş, Dr. İsa Gökgedik, Dr. Ömer Ergül, Kütahya Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mehmet Çelik, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Memur-Sen İl Başkanı Fatih Köse ve davetliler katıldı.


GRTC Başkanı Mustafa Önsay, projelerinin en temel amacının Türkiye’nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişlerinin tarihsel ve kuramsal arka planı dikkate alınarak Müslüman Türk kimliğinin yeniden tahlil, tenkit ve yeniden inşasına katkılar sunmak olduğu belirterek proje süresince şu ana kadar ortaya çıkan makalelerin kendi alanlarında ilk çalışmalar olduğunu belirtti.


Önsay, iki ay içinde tamamlamayı planladıkları projenin sonrasında alt alanlarında birim birim gelişerek senelerce sürecek bir çalışmanın ve arayışın ilk adımı olduğunu belirtti.


Proje eylül ayı sonunda düzenlenecek kapanış lansmanı ile sona ereceğini belirten Önsay, proje çıktısı olarak dört kitabı Türkiyenin düşünsel iklimine katkı olarak sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  1. kitap
  2. kültür

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