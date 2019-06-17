0553 313 94 23

Groupe PSA, Opel’in Torbalı’daki arazisine yatırım yapacak

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille:- "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor"- "Opel’in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:43
Groupe PSA, Opel’in Torbalı’daki arazisine yatırım yapacak

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamada, şirketin, sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirterek, projenin detayları netleştiğinde ayrıca duyurusunu yapacaklarını bildirdi.

1990 yılında devreye alınan ve 2000 yılında kapanan Opel tesisini tüm Groupe PSA markaları için stratejik bir yedek parça deposu haline getirmek istediklerini söyleyen Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel’in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz." ifadelerini kullandı.

Torbalı arazisinin Groupe PSA’ya ait olduğunu belirten Cornuaille, Opel’in bu araziye başka bir marka tarafından fabrika yatırımı yapılmasıyla ilgili herhangi bir müzakeresinin olmadığının da altını çizdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:43
  1. Groupe PSA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gıda Programı Yemen'deki faaliyetlerini askıya alabilir
    1. Dünya Gıda Programı Yemen'deki..
    2. Muhammed Mursi'nin vefatı
    3. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    4. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    5. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    6. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    7. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    8. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    9. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    10. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    11. Muhammed Mursi hayatını kaybetti
    12. Kırıkkale’de damat dehşeti:..
    13. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    14. Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    16. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed..
    17. Cami inşaatında çıkan yangın paniğe..
    18. Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
    19. Çin'de 6 şiddetinde korkutan deprem
    20. Erdoğan'dan Muhammed Mursi açıklaması
    21. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da..
    22. Keleş "İşbirliğimizi artırmaya..
    23. Camiye düşen yıldırım elektrik..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed..
    25. Mardin'de işçileri taşıyan minibüs..
    26. Bursa’da yağmur hayatı felç etti
    27. Pendik’te dehşet: Kız arkadaşını..
    28. Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe..
    29. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed..
    30. Mısır'ın demokratik yöntemlerle..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!