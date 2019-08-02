0553 313 94 23

Grönland'da temmuzda 197 milyar ton buz eridi

02 Ağustos 2019 Cuma 17:25
Grönland'da temmuzda 197 milyar ton buz eridi

ANKARA (AA) - Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

CNN'de yer alan habere göre, Danimarka kutup araştırma enstitülerinden yapılan açıklamada, Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buzun (yaklaşık 4,4 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz kadar) eridiği, temmuz ayında toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) eridiği bildirildi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti.

Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Dünyanın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'da erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğu açıklanmıştı. Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının ocak ayında yayımladığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koymuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:25
  1. buz
  2. erime
  3. Grönland

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    1. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    2. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    3. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    4. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    5. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    6. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    7. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    8. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    9. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    10. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    11. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    12. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    13. Başkan Pekyatırmacı:..
    14. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Mısır’da 513 mahkuma af
    17. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    18. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    19. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    20. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    21. Güvenli bölge için kritik tarih..
    22. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    23. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    24. Akşener kurultay öncesi il..
    25. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    26. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    27. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    28. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    29. AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl..
    30. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!