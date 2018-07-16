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Grönland'da 11 milyon tonluk dev buzdağı küçük kasabayı tehlikeye atıyor

Batı kıyısında bulunan küçük Innaarsuit kasabası, 11 milyon tonluk buzdağı nedeniyle tehlike altında.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:55
Grönland'da 11 milyon tonluk dev buzdağı küçük kasabayı tehlikeye atıyor

Kuzey Kutbu'nda bulunan Grönland'da, 11 milyon tonluk buzdağı küçük bir kasabaya yaklaşıyor.

Grönland'ın batı kıyısında yer alan küçük Innaarsuit kasabası yakınlarındaki buzdağı kırılırsa, tsunamiyi tetikleyebilir.

200 metre genişliğinde ve 92 metre yüksekliğinde olan buzdağı, 170 kişilik kasabada yaşayanların paniğe kapılmasına neden oldu. 

Kasaba halkı güvenli yerlere tahliye ediliyor ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Buzdağı, bugüne kadar halkın karşılaştıklarının en büyüğü.

Geçen yıl bölgede deprem sonrası oluşan dev dalgalar yüzünden adanın kuzeybatısındaki evler sular altında kalmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası durumunda.

Kaynak: Reuters

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:55
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