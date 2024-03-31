  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandı! O detay herkesi şaşırttı

Sandıkların kapanmasına az bir süre kala Murat Kurum'dan çok ama çok kritik çağrı

Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş seçim açıklaması geldi! Önemli haberi az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Kosova Kuzey Mitroviça'da Türkçe 'resmi kullanımda dil' oldu! Kosovalılar kararı gördüğünde çok mutlu oldu

Seçimin ilk kazananı belli oldu: Kazandığımı buradan ilan ediyorum

Mustafa Kemal’in askerlerine “it” diyen Sırrı Sakık şimdi de Türk Polisine hakaret etti... Böyle rezil provokasyon görülmedi

İki ülke için sürpriz bir karar çıktı: Schengen'e dahil edildi! Bulgaristan ve Romanya’nın bekleyişi son buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandı

Dem Partililerden seçim günü büyük namussuzluk! Tüh sizin suratınıza

Yalan haberlere önlem! İmamoğlu'nun DEM'lenmiş trollerine göz açtırılmayacak!
Kadın - Aile Gripten 1 günde kurtulun! Kürü kullandıktan sonraki gün etkisini gösteriyor! Korunmanın yolu bakın ne
Kadın - Aile

Gripten 1 günde kurtulun! Kürü kullandıktan sonraki gün etkisini gösteriyor! Korunmanın yolu bakın ne

Yeniakit Publisher
2024-03-31 18:03:00 - 2024-03-31 18:25:52
Gripten 1 günde kurtulun! Kürü kullandıktan sonraki gün etkisini gösteriyor! Korunmanın yolu bakın ne

Gripten 1 günde kurtulun: Ayağın altına limon ve bu maddeleri karıştırıp sürün 1 günde gripten kurtulun. sabah ve akşam kullanınca sonraki gün dikkat çeken bir fayda sağlıyor. Yıldız hak eden kürü deneyen malzemeleri hemen satın almaya hazırlanıyor. Kullanan vatandaşlar ise çok etkilendi.

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur.

Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Ayaklarınızı Limonla 10 Dakika Ovun

Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır.

Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Limon Suyu, Tuz ve Karabiberi Karıştırın.

1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

Limon Suyu ile Gargara Yapın

2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın

Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

Aşırı zayıflatır (Ödem ve yağ yaktırır) 15 dakikada hazır: Bunu yapın, kilolara veda edin! Yağları cayır cayır yakıyor
Aşırı zayıflatır (Ödem ve yağ yaktırır) 15 dakikada hazır: Bunu yapın, kilolara veda edin! Yağları cayır cayır yakıyor

Kadın - Aile

Aşırı zayıflatır (Ödem ve yağ yaktırır) 15 dakikada hazır: Bunu yapın, kilolara veda edin! Yağları cayır cayır yakıyor

Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin! Önce nasıl, kaç gün kullanmalı?
Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin! Önce nasıl, kaç gün kullanmalı?

Kadın - Aile

Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin! Önce nasıl, kaç gün kullanmalı?

Her gece aynı saatte uykuya çekilme: Uyanmanızın gerçek sebebi... Çok az kişinin bildiğini gerçek bu!
Her gece aynı saatte uykuya çekilme: Uyanmanızın gerçek sebebi... Çok az kişinin bildiğini gerçek bu!

Kadın - Aile

Her gece aynı saatte uykuya çekilme: Uyanmanızın gerçek sebebi... Çok az kişinin bildiğini gerçek bu!

Zencefilli limonlu bal tarifi: İşlemi sayesinde öksürük bitti... İşlemleri için mutlaka hazırlıklar başlasın! Not alın
Zencefilli limonlu bal tarifi: İşlemi sayesinde öksürük bitti... İşlemleri için mutlaka hazırlıklar başlasın! Not alın

Kadın - Aile

Zencefilli limonlu bal tarifi: İşlemi sayesinde öksürük bitti... İşlemleri için mutlaka hazırlıklar başlasın! Not alın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23