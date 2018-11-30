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Grip ve soğuk algınlığından korunmak için neler yapmalıyız?

Havaların soğumasıyla birlikte soğukların etkisiyle de hastalıklar baş göstermeke. Uzmanlar grip ve soğuk algınlıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Peki Soğuk algınlığından nasıl korunulur? Grip ve soğuk algınlığından korunmak için neler yapmalıyız? Soğuk algınlığı için ne yemeliyiz?

30 Kasım 2018 Cuma 14:19
Grip ve soğuk algınlığından korunmak için neler yapmalıyız?

Havaların soğumasıyla birlikte soğukların etkisiyle de hastalıklar baş göstermeke. Uzmanlar grip ve soğuk algınlıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Peki Soğuk algınlığından nasıl korunulur? Grip ve soğuk algınlığından korunmak için neler yapmalıyız? Soğuk algınlığı için ne yemeliyiz? 

 

Soğuk algınlığından korunmak için bol bol C vitamini almanız ve bunun için de kış aylarının gözde meyvesi portakala tüketilmesi gerekir. Öte yandan kışın soğuk algınlığından korunmak için evden eksik etmemeniz gereken başka bir C ve E vitamini deposu meyvenin de kivi olduğunu unutmamak gerek. Portakal ve kivi ikilisi ile soğuk algınlığına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak mümkün.

Soğuk algınlığı belirtileri neler?

Boğaz kuruluğu

Boğaz ağrısı

Hapşırık

Öksürük

Hafif ateş

Boğuk ses

Burun tıkanıklığı

Hafif baş ağrısı

Kas ağrıları

İştahsızlık

Göz kızarıklığı

Yorgunluk

Titreme

Soğuk algınlığı nasıl geçer?

Günlük sıkça kullandığımız bardak, çatal gibi parçaları paylaşmamaya özen gösterilmeli. Elleri sürekli dezenfekten yapmalı sabunla yıkamalı.

Çocukların sürekli kullandığı eşyaları, oyuncakları sıcak ve sabunlu suda yıkamalı.

 

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:19
  1. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için neler yapmalıyız?
  2. Soğuk algınlığından nasıl korunulur?
  3. Soğuk algınlığı için ne yemeliyiz?

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