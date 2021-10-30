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Korona Virüs Grip ve nezle geri dönüyor
Korona Virüs

Grip ve nezle geri dönüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener Akit’e yaptığı açıklamada, maske ve mesafe konularında yaşanan rehavetle grip ve nezle gibi hastalıkların geri döndüğünü belirterek, “Bunun iyi tarafı Covid 19’un “endemik” olmaya doğru evrildiğini ve pandeminin bitişinin yakın olduğunun bir göstergesidir ama kötü tarafı ise; 2 yıldır bağışıklık sistemimizin unuttuğu bu virüsleri yeniden hatırlayacak ve bazı kişilerde ciddi klinik tablolar ortaya çıkacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:30:00 -
Grip ve nezle geri dönüyor

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Anlık değişen hava sıcaklıklarının etkili olduğu ülkemizdeki son günlerde, koronavirüs salgınının başladığından bu yana ortadan kaybolan grip ve nezle gibi hastalıklar aramıza geri dönmeye başladı. Koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde 30 binler seviyesinde seyretmeye devam ederken, uzmanlar kış aylarının gelmesi, maske ve mesafe konularında yaşanan rehavetle grip ve nezle gibi hastalıkların yeniden ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulunuyorlar.

Grip ve nezle aramıza geri dönüyor

Gazetemiz Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener bir iyi, bir de kötü haber olduğunu belirterek, “RSV, İnfluenza (Grip), Rhinovirüs (Nezle) gibi eski dostlar aramıza geri dönüyor. Bunun iyi tarafı Covid 19’un ‘endemik’ olmaya doğru evrildiğini ve pandeminin bitişinin yakın olduğunun bir göstergesidir. Kötü tarafı ise; 2 yıldır bağışıklık sistemimizin unuttuğu bu virüsleri yeniden hatırlayacak ve bazı kişilerde ciddi klinik tablolar ortaya çıkacak. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için yine solunum yolu hastalıkları bu kış en sık göreceğimiz Hastalıklar olacak. Burada maskenin sadece korona için değil; bunlar içinde en önemli korunma yolu olduğunun altını çizmek gerekir” dedi.

Kışın pik görme ihtimalimiz yüksek

Aşılama çalışmalarında günlük 1,5 milyon rakamlarından 100 binlere kadar gerilediğimiz aşılama çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Şener şöyle devam etti; “Covid 19 aşılanma hızımız nerdeyse durma aşamasına geldi! Buna rağmen günlük hasta sayısı 25-30 bin arasında sabit gibi duruyor. En azından pik yapmaması iyi ama düşmeme sebebi de belli zaten. Eksik aşılı veya aşısız grubun ısrarla bu durumda devam etmesi! Bu durum eğer böyle devam eder ise-kışın pik görme ihtimalimiz çok yüksek. Bu durum artık akıl almaz bir şekilde inatlaşmaya gitti! Dünyada en yaygın uygulanan iki aşı ülkemiz de var. Bir yılda yerli ve milli bir aşı geliştirildi. Faz 3’ü devam ediyor ama hâlâ Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu hedefte. Bu artık saf /yalın bir aşı karşıtlığı değil! Bunu körükleyen bilim insanları da var! Asıl sorun zaten onların söylemleri nedeniyle ‘kandırılan’ sade vatandaş. Buradan tekrar söylemekte yarar var; Aşı karşıtı söylemleri olan sözde bilim insanlarına kanmayın! Bunların derdi aşı değil, sadece politika. Daha acı olan bunların hepsi aslında aşılı. Bunlara kanmayın; aşınızı olun, maskeniz takın, Bakanlığın önlemlerine uyun.”

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Yorumlar

Aydin

Ne zaman gitmişti ki?
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Yorumcu

Bırakın lan bu işleri millet i aşıyla zehirleme için son 6-7 ayınız bunu sizde biliyorsunuz bizde.. O yüzden çocuklara kadar uzanmaya başladınız şeytani katil sürüsü localarınız vitesi sona getirdi
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