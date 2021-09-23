Grip ve Kovid-19 aşısı çifte koruma sağlar

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, gribal enfeksiyon ve Kovid-19’un bulaş yolları, etki mekanizmaları ve semptomları açısından birbirine çok benzer olduğunu, Kovid-19 aşısı ile grip aşısının aynı gün veya bir gün aralıklı yapılabileceğini söyledi. Gribal enfeksiyonun geçen yıl neredeyse hiç görülmediğini dile getiren Arıca, "Bunun en önemli etkeni de maske taktık, mesafeye ve hijyene uyduk. Bir de evin içindeydik, dışarı çok çıkmadık. Ancak okulların, üniversitelerin açılması ve kapalı ortamların olmasından dolayı bu yıl geçen seneye göre daha fazla gribal enfeksiyon bekliyoruz” dedi.

Grip de olsa çocukları okula göndermeyin

Grip semptomlarının Kovid-19 ile aynı olduğunu, burun akıntısı, hapşırma, ateş ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünü aktaran Arıca, "Ailelerden ricamız, çocuklarında herhangi bir semptom varsa en az iki gün okula göndermesinler. Kovid mi, gribal enfeksiyon mu, ilk günlerde bunu ayırt edemiyoruz. Gribal enfeksiyon bile olsa tüm sınıfa bulaştırma durumu olabilir. Kovid-19 ise bu, gribal enfeksiyona göre 4 kat daha fazla bulaşıyor, 10 kat daha fazla hastaneye yatış öyküsü olabiliyor. Bu nedenle her iki viral enfeksiyonda da korunma, mesafe, hijyen ve en az iki gün çocuğu okula göndermemek gerekiyor” diye konuştu.



Prof. Dr. Arıca, kendilerin en çok ‘Grip aşısı ile koronavirüs aşısı arasında süre kısıtlaması var mı?' diye sorulduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Herhangi bir kısıtlama yok çünkü ikisi de canlı aşı değil. Aynı gün veya bir gün arayla olabiliriz. Grip aşısı genellikle eylül ayından ocak, şubat ayına kadar 6 ay ve üzerindeki herkese vurulabilir. Bu aşıyı özellikle kronik rahatsızlığı, böbrek, kalp yetmezliği, nörolojik hastalığı olanlara, sürekli ilaç kullananlara, 65 yaş ve üzeri veya sürekli enfeksiyon geçiren kişilere şiddetle öneriyoruz. Grip ile kovidin birleştiği vücutta daha etkiler ortaya çıkacaktır. İki aşının aynı anda yapılması çifte koruma sağlar. Bilim insanları olarak bunu öneriyoruz.”