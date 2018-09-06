Gribe şifa olan sebze ve meyveler | Grip olan kişi ne tüketmeli? Grip nasıl geçer? Grip ne iyi gelir

Hava sıcaklıklarının aşırı olduğu şu günlerde, sıcaklardan bir nebze olsun serinlemek için klimaların ayarlarıyla bir hayli oynarız. Grip salgınının yoğun olduğu şu günlerde gribe yakalananların kapalı ortamlarda durulmaması, C ve B vitamininden zengin olan gıdalarla beslenilmesi öneriliyor. Peki gribe şifa olan sebze ve meyveler neler? Grip olan kişi ne tüketmeli?

Soğan ve sarımsağın grip mucizesi

*Sarımsak gribin bulaşmasını önlemek ve gribin geçmesini sağlamak için iyi bir yöntemdir. Grip nasıl çabuk geçer diyorsanız bolca sarımsak tüketebilirsiniz. Hatta grip olan birinin odasının bir yerine sarımsak koyarsanız odanın mikrobik düzeyini de düşürür.

*Sarımsak gibi soğan da etkili bir yöntemdir. Soğanı ekmek üzerine dilimleyip yerseniz vücudunuzdaki grip virüsünden arınabilirsiniz.

*Grip olan birinin muz yemesi de gribi hızlıca geçirir.

*Adaçayını gargara yaparsanız boğaz enfeksiyonunu önler

-Kuşburnu

-Mandalina

-Portakal

-Mango

-Greyfurt

-Kayısı

-Kivi

-Kırmızı biber

Terlemenizi sağlamak için tüketebileceğiniz sıvılar nelerdi?

Nane limon

Limonlu sıcak su

Zencefil çayı

Ada çayı

Kuşburnu çayı

Tavuk suyu limonlu çorbalar

Tarhana çorbası