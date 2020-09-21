Aralık ayında Çin’i Wuhan şehrinden ‘gizemli ölümler’ başlıklarıyla haberler gelmeye geldi. Pek çok insanın sokaklarda önce titreyip ardından yere düşüp öldüğü videolar tüm dünyayı dehşete düşürüyordu. Buna rağmen Çin hükümeti hastalığı saklayıp gerekli tedbirleri hızlıca almadı. Aralık ayı sonunda ise bir salgından söz edilmeye başlandı.

Covid-19 ismi verilen virüsün insandan insana hızla geçtiği ve özellikle akciğerlerde tutunup zatürreye yol açtığı ortaya çıktı. Çinli bilim insanlarının birçoğu vakaların aralık ayından önce görüldüğünü hatta bu virüsün laboratuvarda üretildiğin savundu. Son dönemde virüsün insan eliyle üretildiğine dair dedikodular daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Ocak ayında Çin sıkı tedbirler uygulasa da öncesinde bir kısıtlama olmaması sebebiyle virüs dünyanın dört bir yanına yayıldı. Türkiye, ocak ayında pandeminin geleceğini önceden kestirdi ve Bilim Kurulu oluşturdu. Öncelikle Çin ile ulaşım durduruldu ardından da diğer ülkelerle.

Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Ülkemizde ilk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar kapatıldı. Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci başladı.

11 Mart, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde ise yeni normalleşme adımları atıldı. Bu adımları 10 Mart’tan önceye dönmek şeklinde algılayanlar 500’lere düşen vakaların yine 1800’lere kadar tırmanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim insanları vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Son günlerce uzmanlar vatandaşları girip ve soğuk algınlığına karşı da uyarıyor. Çünkü belirtiler birbirine yakın olduğu için hastanelerde oluşabilecek yoğunluk sebebiyle vatandaşlara mümkün oldukça evde kalmaları telkin ediliyor. Peki, grip ile koronavirüs nasıl ayırt edilebilir?

Grip miyim korona mı? Koronavirüse yakalandığımı nasıl anlarım?

Uzmanlar belirtilerin herkeste farklı ilerlediğini ancak bazı ortak noktaların olduğunu belirtiyor. Koronavirüsün ilk belirtilerinin şiddetli yorgunluk ve baş ağrısı olduğu belirtiliyor. Bazı kişilerde ishal de ilk aşama görülebiliyor. Hastalığın en bariz belirtisi ise yüksek ateş ve kuru öksürük. Uzmanlar düşmeyen ateş ve nefes almakta güçlük yaşayanların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyor. Koronavirüsten şüphe eden kişilerin hastaneye gidecekse mutlaka maske takması hatta toplum sağlığını gözeterek siperlik takması tavsiye ediliyor.