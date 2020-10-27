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Korona Virüs Grip ilaçlarında koronavirüs önleyici özellikler keşfedildi
Korona Virüs

Grip ilaçlarında koronavirüs önleyici özellikler keşfedildi

Rus uzmanlar, grip tedavisinde kullanılan bir ilaçta koronavirüs önleyici özellikler keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 05:48:00 -
Grip ilaçlarında koronavirüs önleyici özellikler keşfedildi

Rusya'nın Himki kentindeki ecza uzmanları, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında umut verici bir keşife imza attı. Araştırma sonucu, grip tedavisinde kullanılan bir ilaçta koronavirüs önleyici özellikler keşfedildiği belirtildi.

Uzmanlar, grip, akut solunum yolu viral enfeksiyonu ve pankreas sorunlarının tedavisi için üretilen ilaçlarda bulunan aprotinin adlı maddenin Covid-19 ile mücadelede etkin olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Bu maddenin burun spreylerinde bulunduğuna dikkat çeken HimRar Şirketler Grubu Tıbbi İşler Müdürü Yelena Yakubova, "Burun spreyi günde birkaç kez kullanılacak. Aprotininin güvenliği uzun süre önce araştırılarak netleştirildi" ifadelerini kullandı.

Moskova Tıp Üniversitesi Kliniği tarafından yapılan çalışma kapsamında bu maddenin 3 ay boyunca kullanıldığını ve hiç kimsenin hastalığa yakalanmadığını öne süren Yakubova, eczanelere hücum edip bu maddeyi bulunduran ilaçları satın almaya çalışmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yakubova, söz konusu maddenin koronavirüs üzerindeki etkisinin kanıtlanması için daha kapsamlı çalışmalar yapılacağını ve ilacın ilkbaharda piyasaya sürüleceğini belirtti.

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