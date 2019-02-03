Grip şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, grip şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki tekstil işçisi Özkan Başkurt, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil işçisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Özkan Başkurt, perşembe günü evinde rahatsızlandı. Grip olduğunu düşünen Başkurt, Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorların verdiği reçete ile eczaneden ilaçlarını alan Özkan Başkurt, eve geri döndü. Otopsi yapılacak Bir süre sonra tekrar rahatsızlanan ve ateşi yükselen Başkurt, tekrar hastaneye gitti. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Başkurt, bir süre sonra hayatını kaybetti. Başkurt'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Özkan Başkurt'un cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'ın Karaman beldesine götürüldü. Özkan Başkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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