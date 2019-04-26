0553 313 94 23

“Grinin Gölgeleri” paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Topluluğunun, UZEM Konferans Salonu’nda düzenlediği“Grinin Gölgeleri” konulu panelde, Türk edebiyatının usta kalemi Hasan Ali Toptaş, onur konuğu olarak yer aldı.

26 Nisan 2019 Cuma 11:54
“Grinin Gölgeleri” paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Topluluğunun, UZEM Konferans Salonu’nda düzenlediği“Grinin Gölgeleri” konulu panelde, Türk edebiyatının usta kalemi Hasan Ali Toptaş, onur konuğu olarak yer aldı.


Hasan Ali Toptaş’ın eserlerinin,akademisyenler tarafından farklı yönleriyle ele alındığı panele; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


İki oturumda gerçekleşen panelin selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Üniversitede düzenlenen etkinlikler sayesinde değerli sanat, düşünce ve bilim insanlarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Büyük bir düşünürümüzün dediği gibi medeniyetleri inşa edenler siyasetçiler değil, sanatçılar ve âlimlerdir. Bugün de Hasan Ali Toptaş gibi kıymetli bir yazarımızı ağırlıyor olmamız çok güzel. Kendisine, yapılan daveti kırmayarak geldiği için Üniversitem ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Ülkemizin geleceğinin sorumluluğu öğrencilerimizdedir”


Öğrencilere, ülkenin geleceğinden sorumlu olduklarını da hatırlatan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Dün bu sorumluluk bizdeydi, bugün de sizlerde. Zaman zaman sizlerle ilgili ümitsizlik söylemleri dile getirenlere inanmayın. Gördüklerime dayanarak söyleyebilirim ki sizler geleceğe daha güvenli, daha sağlam ve hür bir iradeyle yürüyorsunuz. Tüm bunların yanında ihmal etmemeniz gereken şey çok çalışmak. Çok çalışın ki ümitlerini bize bağlamış mağdur ve mazlum milletlerin de ümitlerini boşa çıkarmayın. Unutmayın ki dünyadaki kötülüğün giderilmesinde sizler de rol alacaksınız. Bu nedenle birbirinizi sevin, sayın ve güvenin. O zaman bir bütün olacaksınız ve daha çok kazanacaksınız.”


Konuşmasının sonunda Rektör Sait Bilgiç, Hasan Ali Toptaş’a günün anısına Atatürk’ün portresini hediye ederek bir de fidan sertifikası takdim etti.



“Bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz”


Panelde konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran ise, “Bugün burada oluşumuz, Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Şevval Okur’un hayalinin, Hasan Ali Toptaş tarafından gerçeğe dönüştürülmesi sayesindedir. Şevval’in, hayranı olduğu yazarın peşinden gitmesi ve hocamız Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın desteğiyle bu güzel günü yaşıyoruz. Sevgili yazarımız, size bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Furkan Kaan Uğraş’ın, Hasan Ali Toptaş’ın öz geçmişini katılımcılarla paylaşmasının ardından Rektör Sait Bilgiç, Hasan Ali Toptaş’ın OMÜ’ye gelmesine vesile olan OMÜ Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Şevval Okur ve tüm salonla birlikte bir de selfie yaptı.


Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın yönetiminde başlayan birinci oturumda ise OMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gündoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Servet Gündoğdu post modern edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olan Hasan Ali Toptaş’ın eserlerini üslup ve anlatım açısından ele alarak yorumladı.


Panelin sonunda Hasan Ali Toptaş, kitaplarını imzalayarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:54
  1. sanat
  2. bilim
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençler, Şehit Aileleri Derneği organizasyonu ile şiire doyacak
    1. Gençler, Şehit Aileleri Derneği..
    2. "İki kardeş kulübün keyifli bir..
    3. CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu
    4. Türkiye Finans'tan 83 milyon lira net..
    5. Kayıp eşya hizmeti dijital platforma..
    6. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    7. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    8. Döviz kurları
    9. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    10. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    11. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    12. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    13. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    14. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    15. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    16. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    17. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    18. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    19. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    20. Kayak merkezlerinde son durum
    21. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    22. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    23. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    24. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    25. Okulda düzenlenen paten kayma..
    26. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    27. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    28. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    29. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    30. İstanbul seçimlerinde son dakika YSK..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu