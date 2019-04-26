“Grinin Gölgeleri” paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Topluluğunun, UZEM Konferans Salonu’nda düzenlediği“Grinin Gölgeleri” konulu panelde, Türk edebiyatının usta kalemi Hasan Ali Toptaş, onur konuğu olarak yer aldı.

Hasan Ali Toptaş’ın eserlerinin,akademisyenler tarafından farklı yönleriyle ele alındığı panele; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İki oturumda gerçekleşen panelin selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Üniversitede düzenlenen etkinlikler sayesinde değerli sanat, düşünce ve bilim insanlarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Büyük bir düşünürümüzün dediği gibi medeniyetleri inşa edenler siyasetçiler değil, sanatçılar ve âlimlerdir. Bugün de Hasan Ali Toptaş gibi kıymetli bir yazarımızı ağırlıyor olmamız çok güzel. Kendisine, yapılan daveti kırmayarak geldiği için Üniversitem ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemizin geleceğinin sorumluluğu öğrencilerimizdedir”

Öğrencilere, ülkenin geleceğinden sorumlu olduklarını da hatırlatan Rektör Sait Bilgiç şöyle devam etti: “Dün bu sorumluluk bizdeydi, bugün de sizlerde. Zaman zaman sizlerle ilgili ümitsizlik söylemleri dile getirenlere inanmayın. Gördüklerime dayanarak söyleyebilirim ki sizler geleceğe daha güvenli, daha sağlam ve hür bir iradeyle yürüyorsunuz. Tüm bunların yanında ihmal etmemeniz gereken şey çok çalışmak. Çok çalışın ki ümitlerini bize bağlamış mağdur ve mazlum milletlerin de ümitlerini boşa çıkarmayın. Unutmayın ki dünyadaki kötülüğün giderilmesinde sizler de rol alacaksınız. Bu nedenle birbirinizi sevin, sayın ve güvenin. O zaman bir bütün olacaksınız ve daha çok kazanacaksınız.”

Konuşmasının sonunda Rektör Sait Bilgiç, Hasan Ali Toptaş’a günün anısına Atatürk’ün portresini hediye ederek bir de fidan sertifikası takdim etti.

“Bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz”

Panelde konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran ise, “Bugün burada oluşumuz, Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Şevval Okur’un hayalinin, Hasan Ali Toptaş tarafından gerçeğe dönüştürülmesi sayesindedir. Şevval’in, hayranı olduğu yazarın peşinden gitmesi ve hocamız Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın desteğiyle bu güzel günü yaşıyoruz. Sevgili yazarımız, size bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Furkan Kaan Uğraş’ın, Hasan Ali Toptaş’ın öz geçmişini katılımcılarla paylaşmasının ardından Rektör Sait Bilgiç, Hasan Ali Toptaş’ın OMÜ’ye gelmesine vesile olan OMÜ Türkçe Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Şevval Okur ve tüm salonla birlikte bir de selfie yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın yönetiminde başlayan birinci oturumda ise OMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gündoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Servet Gündoğdu post modern edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olan Hasan Ali Toptaş’ın eserlerini üslup ve anlatım açısından ele alarak yorumladı.

Panelin sonunda Hasan Ali Toptaş, kitaplarını imzalayarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.