Griezmann'ın asker selamı ortaya çıktı! Fransa'yı zora düşürecek kare 2020 Avrupa ŞampiyonasıElemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 kalan Milli Takımımızın, asker selamı vererek sevinç yaşaması başta Fransa olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fransızların algı operasyonuna Griezmann'ın asker selamı ile cevap verdi.

Türkiye Milli Takımı'nın Fransa maçında Kaan Ayhan'ın golü sonrası verdiği asker selamı, Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann'ın geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın kupa töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı verdiği hatırlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, A Milli Takım'ın gol sonrası verdiği asker selamına tepki gösteren Fransız bakana yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu UEFA'nın da soruşturma başlattığı asker selamı için "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor" dedi. Oysa Fransız yıldız Griezmann, Devlet Başkanı Macron'a geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası finalinin ardından kupa seremonisinde asker selamı vermişti. Yine Griezmann, Paris'teki Elize Sarayı'nda düzenlenen devlet nişanı töreninde de Fransa Cumhurbaşkanı'na böyle asker selamı vermişti.

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