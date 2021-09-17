Yaklaşık iki yıldan beri ne idüğü belli olmayan bir salgınla uğraşıyor dünya. Adı Corona. İlk başlarda doğal yollardan ortaya çıktı denildi fakat daha sonra ise bir takım gizli eller tarafından organize işler neticesi sonucunda ortaya çıkmış olduğu söylenmektedir. Ülkem geneli kaliteli kalemlerden Abdurrahman DİLİPAK ve Yusuf KAPLAN gibi yazarlar bu işin gizli eller tarafından icat edilip dünyaya salındığı yönünde.



Ülkem sağlık sorumluları ve hükümet taraftarı televizyonlar kafamızı ütüler gibi her gün televizyonlarda bir anda yere düşüp ölen insanları göstermeye başlamışlardı. Sanki ülkemde ve dünyada bir korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışılıyordu.



Salgını, Dünya Sağlık Örgütü ki bu örgütte egemen emel güden bir örgüttür, açıkladıktan sonra yöneticilerimiz dünya geneli en fazla okulları kapatma yoluna gittiler. Okullarımız yaklaşık iki sene kapalı kaldı. Tabi bu da işin başkaca sıkıntılı durumu. Neden okulları kapattıysak?! Bizler gelişmiş ülkelerden daha mı fazla akıllıyız, inanın bana anlamış değilim.



Salgın günleri devam ettiği günlerde bu sefer de aşı savaşları ortaya çıkmaya başladı. Virüsü ortaya salanlar sonra da sanki parayla aşıyı bizden alın demeye başladılar. Acaba egemenler dünya nüfusunu bu virüsle azaltmaya mı amaç edinmişlerdi?! Ya da şöyle sorayım acaba Covid diye bir virüs var mı?! Akıl yürütmesi yapıyorum ya acaba gribin genetiğini değiştirip üzerimize mi attılar?! Hastanelerde grip yok ya ondan bir anda aklıma geldi! Bakın açık yazıyorum bu aşı savaşlarında en zararsız ve faydalısı Çin aşısı olduğunu düşünüyorum. Televizyonlarda isminin önünde prof’lar yazan insanları çıkartıp da tüm ülkeye BionTech propagandasını yaptırmak neyin nesidir?! Acaba bu prof’lar para mı alıyor bilim yapacakları yerde?! Ben Avrupa’ya güvenmiyorum. Dikkatli olun.

Yerli aşının da bu Avrupa aşılarını bitirdikten sonra ancak piyasaya sürülebileceğini düşünüyorum. Başka türlü izin vereceklerini düşünmüyorum. İnsan bedeni özeldir. Aşı olunup olunmamayı kişiye bırakmamız anayasamız gereğidir. Böyle akıl tutulması zorlayıcı yaptırımlarla kişiyi aşıya zorlamak biraz barbarlık gibi durmaktadır. Hastanelerde onlarca aşı olup yoğun bakımda yatan hasta var. Daha neyin zorlamasını yapmaktayız, inanın bana anlamakta zorlanmaktayım.