Gri listedeki terörist Şırnak'ta teslim oldu

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de 300 bin lira ödülle aranan Sav, Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.