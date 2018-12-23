THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gri listedeki terörist Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

23 Aralık 2018 Pazar 20:37
Gri listedeki terörist Şırnak'ta teslim oldu

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de 300 bin lira ödülle aranan Sav, Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:37
  1. Şırnak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Gri listedeki terörist Şırnak'ta..
    3. Dereye devrilen kamyonun sürücüsü..
    4. Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
    5. Erdoğan ile Trump "Suriye'de ortak..
    6. 9. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş..
    7. Gri kategoride yer alan terörist..
    8. Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası
    9. Maçın ardından
    10. Cumhuriyet darbe ve tehdit..
    11. Aranan Terörist Listesi'nde "gri..
    12. Frank de Boer, Atlanta United'ı..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Maçın ardından
    16. Trump: "(Erdoğan'la) DEAŞ'ı,..
    17. Çöpten topladıkları atıklarla konser..
    18. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e sahip..
    19. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    20. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek