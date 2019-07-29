Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği belirlendi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı. Hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı PKK'lı terörist Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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