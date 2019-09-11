Gri listedeki PKK'lı Kava kod adlı Sezer Işık öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirilmiştir."

Sözde mardin sorumlusu öldürülmüştü

Öte yandan dün Mardin'in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi.

PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını anlatan terörist, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkanların örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını belirtti.