'Gri liste'de yer alan DHKP/C'li terörist tutuklandı
İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Meryem Özsöğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.26 Temmuz 2018 Perşembe 18:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, gri listede arananlar arasında yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Meryem Özsöğüt ve dernek yöneticisi Z.Y. ve C.D. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye ye sevk edilen Özsöğüt, C.D. ve Z.Y. nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. İşlemleri yapılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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