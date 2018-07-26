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'Gri liste'de yer alan DHKP/C'li terörist tutuklandı

İstanbul'da DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Meryem Özsöğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:25
'Gri liste'de yer alan DHKP/C'li terörist tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, gri listede arananlar arasında yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Meryem Özsöğüt ve dernek yöneticisi Z.Y. ve C.D. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye ye sevk edilen Özsöğüt, C.D. ve Z.Y. nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. İşlemleri yapılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:25
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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