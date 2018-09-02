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Gri listede aranan MLKP'li terörist Tunceli'de öldürüldü

Tunceli kırsalında düzenlenen hava harekâtında, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten sol terör örgütü MLKP'nin, 'sözde' bölge silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı terörist Cihan Gerçek'in öldürüldüi. Teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer aldığı öğrenildi.

02 Eylül 2018 Pazar 11:04
Gri listede aranan MLKP'li terörist Tunceli'de öldürüldü

Tunceli kırsalında, 28 Ağustos Salı günü, 6 kişilik MLKP'li terörist gruba yönelik, Venk Köprüsü yakınlarında güvenlik güçlerince hava harekâtı düzenlendi. Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, hava harekâtında, MLKP terör örgütünün 'sözde' Tunceli bölgesi silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı Cihan Gerçek'in öldürüldüğü belirlendi. Teröristin cesedinin, arkadaşları tarafından olay bölgesinden kaçırıldığı saptandı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan Cihan Gerçek'in uzun yıllardır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği, PKK'nın Kandil kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra yaklaşık 6 yıl önce Tunceli kırsalına geldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:04
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