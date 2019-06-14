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Gri listede aranan DHKP/C’linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:22
Gri listede aranan DHKP/C’linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan bir hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı. Aranan Ali Aracı’nın yanı sıra aynı operasyon kapsamında Merve K., Ümit Ç. ve Yılmaz V. adlı DHKP-C üyesi 3 kişi daha gözaltına alındı.



Dağıtılan dergilerin arasına metropollerde eylem için şifreli talimatlar gizlenmiş


Bahse konu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. DHKP/C üyelerinin saklandıkları adrese yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında ‘sağır oda’ diye tabir edilen sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor. Örgüt üyelerinin bu yapılanmayla gelen eylem talimatları ve planlarının, basımı yapılarak satılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ve eylem için metropollerde hazır bekleyen örgüt milislerine, SPB’ne (Silahlı Propaganda Birlikleri) bu yollarla iletilerek eylemlerin gerçekleştirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.



Çelik plakalarla güçlendirilmiş kripto odalar ve sığınaklar ortaya çıktı


Örgütün güdümünde yayınlanan ve örgütün legal alan yapılanmalarından olan “Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş“ isimli derginin ofis duvarlarının “Çelik Plakalar” ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto odaların, bölmelerin bulunduğu, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapılarak izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımının sağlandığı tespit edildi.



Gri listedeki terörist sığınakta yakalandı


İçişleri Başkanlığınca hazırlanan ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Ali Aracı’nın, söz konusu sığınakta ele geçirildiği belirtilirken, örgüt üyesinin geçmiş tarihlerde çok sayıda kaydının olduğu ve İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütü Kurma Veya Yönetme” suçu ile İstanbul Ağır Ceza Masasınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay cezası olduğu kaydedildi. Dergi binasındaki gizli sığınakta yakalanan Ümit Ç. isimli şüphelinin ise geçmiş tarihlerde çok sayıda kaydının olduğu, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütüne üye olma” ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan “Grup Yorum” yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.



Operasyon sırasında aynı sığınakta yakalanan Merve K. isimli diğer şüpheli şahsın da yine Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince “terör örgütü propagandası yapmak” suçu ile İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesince “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından aranmasının olduğu, ayrıca terör örgütünün kültür sanat yapılanması olan “Grup Yorum” yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği iddia edildi. Yakalanan şüphelilerden Yılmaz V.’nin önceki tarihlerde örgüt üyeliğinden ve yasadışı eylemlerden çok sayıda kaydının olduğu ve dikkat çekmemek için terör örgütünün legal görünümlü illegal kurumlarında faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:22
  1. sanat
  2. kültür

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