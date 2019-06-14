Gri listede aranan DHKP/C’linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul’da bugün terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen ve aralarında ‘gri’ kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C’nin Sultangazi’deki yayın organına operasyon düzenlenmiş, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler’ listesinde “Gri” kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C’li yakalanmıştı.

Bahse konu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

DHKP/C üyelerinin saklandıkları adrese yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında ‘sağır oda’ diye tabir edilen sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor.