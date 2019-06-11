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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride arandığı belirlendi

11 Haziran 2019 Salı 14:01
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:01
  1. Felat Kocakaya
  2. gri kategori
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Terörden Arananlar Listesi

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