Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu tespit edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu kaydedildi.



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