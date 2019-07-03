0553 313 94 23

Gri kategoride aranıyordu, yakayı ele verdi

Adana'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
Gri kategoride aranıyordu, yakayı ele verdi

Adana'da tutuklanan FETÖ şüphelisinin gri kategoride arandığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ile Mersin'de düzenlediği ve 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

300 bin TL ödül konulmuştu

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan 8 kişiden bir tanesinin, iki yıldır firari olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Hayrettin Döğer (38) olduğu belirlendi.

Terör örgütünün "mülkiye" yapılanması içinde

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün kapatılan dershanelerine alternatif olarak Adana'da açılan 6 özel eğitim ve etüt merkezinden birinde matematik öğretmenliği yaptığı tespit edilen Döğer'in, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla birlikte kaldığı evde yakalandığı belirtildi.

Döğer'in daha önce örgütün kapatılan öğrenci yurdunda müdür olduğu ve yine kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı bildirildi.

Yeni eğitim yapılanmasına operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmış, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  1. Mersin
  2. Hatay
  3. Giresun
  4. Erzurum
  5. Ağrı
  6. FETÖ
  7. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyon rakamları belli oldu
    1. Enflasyon rakamları belli oldu
    2. ‘Çocuklarımızı sapkınlığa karşı..
    3. Adanaspor yeni sezona çift idmanla..
    4. Çankayalı çocukların tenis merakı
    5. Enflasyon haziranda yüzde 0,03..
    6. Siyonistle büyük dostluk! İsrail,..
    7. Pudranın 10 farklı kullanım alanı
    8. Yunanistan’dan skandal karar! Türk..
    9. Karpuzu sağlıklı tüketmek için 5 uyarı
    10. Borsa güne yükselişle başladı
    11. Gram altın, 258,4 lira seviyelerinde
    12. Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı
    13. Öğrenciler tarlada matematiğin izini..
    14. 6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza..
    15. “Demirören Medya Grubu satılıyor”..
    16. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!..
    17. Dolar/TL, 5,6350 seviyelerinden işlem..
    18. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    19. Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken..
    20. Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz