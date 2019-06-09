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Gri kategoride aranan terörist Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

09 Haziran 2019 Pazar 09:41
Gri kategoride aranan terörist Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan ’Zinar Akro’ kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:41
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