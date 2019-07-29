Gri kategoride aranan terörist yakalandı Erzurum’da Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

Erzurum’da Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Erzurum’da gri kategoride aranan teröristin yakalandığını duyurdu. Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

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