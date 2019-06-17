‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 5 teröristten 3’ünün Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ile gri kategoride aranan teröristler olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 5 teröristten 3’ünün Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ile gri kategoride aranan teröristler olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin;Zinar kod adlı Yusuf Kayran veRızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya’nın Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı daha önce tespit edilmişti.Son olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden “Mahir, Hamza, Andok, Amed” kod adlı İbrahim Çelik’in de Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında,gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e çıktı.

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