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Kadın - Aile Greyfurtu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz. Greyfurtun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Greyfurtu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz. Greyfurtun faydaları nelerdir?

Ülkemizde kışın yaygın olarak tüketilen greyfurtun faydaları da saymakla bitmeyecek kadar fazla.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:31:00 - 2021-11-24 15:36:37
Greyfurtu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz. Greyfurtun faydaları nelerdir?

Hastalıklardan korumak için çok sık tüketilen greyfurt, içeriğindeki C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Greyfurtun faydaları nelerdir?

  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kanserli hücrelerin çoğalmasını önler.
  • Kalp krizi ve felç riskini düşürür.
  • İnsülin direncini azaltır.
  • Sindirim sorunlarına iyi gelir.
  • Böbrek taşı riskini azaltır.
  • Düşük kalorili bir meyve olduğu için diyet listelerinde kullanılır.
  • Yorgunluğu giderir, vücuda enerji verir.
  • Cildi güzelleştirir ve yaşlanma karşıtıdır.
  • Uyku sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. 

Greyfurt ve greyfurt suyu doğum kontrol hapı, kolesterol düşürücü ilaçlar ve antihipertansif ilaçlar veya kalp ilaçları gibi bazı ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Greyfurt veya greyfurt suyu tükettikten sonra, birçok ilacın etkileri ile ilgili olarak metabolizma karışabilmektedir. Bu süreç greyfurt yenildikten birkaç saat sonra başlamakta ve birkaç gün sürebilmektedir. Greyfurt ve greyfurt suyu metabolizmayı 72 saate kadar etkilemektedir. 

Bu nedenle; 

  • Sürekli kullanılması gereken kolesterol ilaçları,
  • Kalp ritim bozukluğu için kullanılan ilaçlar,
  • Kan sulandırıcı ilaçlar,
  • Psikolojik hastalıklar için kullanılan antidepresanlar,
  • Bir grup tansiyon ilaçları ve kortikosteroidler.

Bu ilaçları kullananların greyfurtu tüketmeden önce uzman hekime danışması gerekir.

Hamilelikte greyfurt tüketimi

Hamilelikte greyfurt tüketimi ile ilgili bir sakınca bulunmaz. Aksine greyfurt potasyum ve C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Yani kişilerde bağışıklık sisteminin daha kuvvetli olmasına yardım eder. Bu açıdan gebelik dönemlerinde greyfurt anne adayları için kullanılabilir.

 

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