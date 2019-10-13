Greta Thunberg'den terör örgütü YPG'ye destek paylaşımı

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, bu örgüte destek verenlerin ortaya çıkması, günden güne dikkat çekiyor.

Bebek katillerini paylaştı!

16 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg de YPG'nin iklim değişikliğine yönelik sözde aktivistleri kendisini etiketleyince dayanamayıp, bu paylaşımı yapıyor.

Ancak Greta'yı paylaşımlarında etiketleyenlerin, Barış Pınarı operasyonu başladıktan hemen sonra Türkiye karşıtı propagandaya dahil olması da dikkat çekti.

BM zirvesinde "hayallerimi çaldınız" tiyatrosunu oynamıştı

New York'taki İklim Zirvesi’nde konuşan Greta, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." sözleriyle dünya liderlerini eleştirmişti.