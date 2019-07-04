Grekoromen güreşçiler İspanya'da - Grekoromen Güreş Milli Takımı, Madrid'de yapılacak grand prix müsabakalarında mücadele edecek



ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı, İspanya Grand Prix'sine katılacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'daki grand prix müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde başkent Madrid'de gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda Grekoromen Milli Takımı ile yer alacak. İspanya Grand Prix'sinde grekoromen stil müsabakaları yarın yapılacak. Antrenörlüğünü Serkan Özden ve Yusuf Düzer'in yaptığı ay-yıldızlı ekibin kadrosunda 13 güreşçi bulunuyor. İspanya'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar: 55 kilo: Şerif Kılıç, Ekrem Öztürk 60 kilo: Mustafa Sağlam 63 kilo: Mehmet Çeker, Abdullah Toprak

67 kilo: Furkan Yıldız, Mehmet Mustafa Şahin 72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Furkan Bayrak

82 kilo: Hasan Basri Yıldırım, Salih Aydın

87 kilo: Emircan Enez

97 kilo: Abdülkadir Çebi



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