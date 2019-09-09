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Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

BOLU (AA) - Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Aladağ kampı tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Salih Bora yönetiminde hazırlık çalışması yapan milli takımın kampı sona erdi.

Son hazırlık kampına 25 Ağustos'ta giren milliler, kampın tamamlanmasının ardından Kazakistan'a gitmek için İstanbul'a hareket etti.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:

Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).




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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:17
  1. Bolu
  2. grekoromen
  3. Kazakistan

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