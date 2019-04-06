Gratis, Türkiye’de 600 mağazaya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım marketi Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı. Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 10 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, Ankara İvedik Cadde Mağazası ile Ankara’da 52’nci,Türkiye’deki 600’üncü mağazasına ulaştı.

Gratis, Ankara İvedik Cadde Mağazası'nda da müşterilerine makyaj ürünlerinden cilt bakımına, bebek bakımından temizlik ürünlerine ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürün sunacak.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile ayrıcalıklı hizmetler sunan Gratis, büyümesini yeni yatırımları ile sürdürüyor. Yaygın hizmet ağı ile sektörde liderliğini sürdüren Gratis, yakın zamanda başlattığı koşulsuz iade dönemi gibi sektörün hizmet çıtasını yükselten hizmetleriyle de müşteri deneyimlerinde yenilikler sunuyor.

Tüketiciler tarafından "aşık olunan marka" ve "kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası" seçilerek birçok ödül alan Gratis, Türkiye çapında 78 ilde 600 satış noktası ile hizmet vermeye devam edecek.