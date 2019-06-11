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Gramofon tamirciliğine ömrünü adadı

Kahramanmaraş’ta 34 yıldır gramofon tamiri ve plak koleksiyonu yapan nostaljik tutkunu Osman Polat (53), müzik çalar sistemlerine gözü gibi bakıyor.

11 Haziran 2019 Salı 10:50
Gramofon tamirciliğine ömrünü adadı

Kahramanmaraş’ta 34 yıldır gramofon tamiri ve plak koleksiyonu yapan nostaljik tutkunu Osman Polat (53), müzik çalar sistemlerine gözü gibi bakıyor.


Onikişubat ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki küçük iş yerinde ses sistemleri tamirciliği yapan Polat, kentin tek gramofon tamircisi olarak biliniyor. Birçok tarihi geçmişi olan ses sistemlerini muhafaza iş yerinde muhafaza eden Polat, kendisine getirilen arızalı ürünleri çalıştırıp eski haline getirdiğini söylüyor.



“Gramofon ve plaklar manevi olarak ölmesin”


Eski ses sistemleri ve müzik çalarların değerinin bilinmesini isteyene Polat, ürünlerinin maddi değerlerinden çok manevi değerleri olduğunu söyledi.


Ürünlerin depolarda çürümesi ve kaybolmasından korktuğunu anımsatan Polat, “Kendi iş yerimde 1985 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Bu cihazlar artık ölmesin istiyorum ve herkesin bu cihazlara sahip çıkmasını istiyorum. Bu tarz cihazlar çoğu kişinin deposunda çürümeye terk edildi. Bende elimden geldiği kadar bunları toparlayıp, düzenleyip bakım ve tamirlerini yapıyorum. Elimizde gramofonun yanı sıra 1950 ve 1952 yıllarının radyoları var. Bu ürünleri satın almak isteyen arkadaşlar var ancak fiyatları da çok yüksek olduğundan alamıyorlar ama bunların manevi değeri çok yüksek. Bu plaklar internet üzerinden satışı da yapılıyor. Onun için herkes plaklarını çıkartsın ve temizlesin, maddiyata çevrilmese de manevi olarak bunlar ölmesin artık” dedi.



“Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras”


Geçmişte birçok ünlüden imzalı plak aldığını ve onlara gözü gibi baktığını ifade eden Polat, çeşitli zamanlarda arkadaşlarına müzik dinletisi yaptığını da söyledi.


Polat,“Yıl 1999’da Erkin Koray ile tanıştım plağını imzaladı ve bana verdi. Belkıs Akkale ve Barış Manço ile tanıştım. Benim çocuklarıma bırakacağım en büyük miras bu ürünlerdir. Cihazlarımızın bakımlarını ben yapıyorum ve çoğundan ücret almadan tamirini yapabilirim. Parça takmam gerekirse parçasını ücretini verir ama ben bu işi severek yapıyorum. Benim çevremde nostaljik müzik dinleyen arkadaşlarımız var ve bazı zamanlarda toplanıp burada güzel vakit geçiriyoruz” dedi.


Osman ustanın iş yerine gelip geçmişe yol aldıklarını söyleyen Murat Kara ise, “Osman abi bize eski günleri tekrar yaşatıyor. Eski plakların verdiği o duygu çok güzel. Buraya gelip arkadaşlarımızla geçmişe dönüyoruz. O yüzden herkese tavsiyem gelsinler Osman abimin kapısı herkese açık” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:50
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