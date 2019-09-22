Doğru fiyata erişilebilir gıda istiyoruz

Ekonomiyi hedef alan kur saldırılarının ardından gıda fiyatlarını fahiş oranda arttıran, etiket hilelerine başvuran spekülatör firmalar eleştirilerin odağında. Ürünlere zam yağdırmakla yetinmeyen, gramaj eksiltme yoluna da giden bu firmalara tüketicilerin tepkisi büyüyor.

Dernekler yakın takipte

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, gıda fiyatlarıyla ilgili şikâyetlerin giderek arttığını belirtti. Fiyatları yakından takip ettiklerini anlatan Deniz, “Malum biz, 3 senedir market endeksi tutuyoruz. Raflarda yer alan ürünlerin bedellerinin ne oranda arttığını belirliyoruz. Ve anlıyoruz ki halkımızın temel problemi güvenli değil, doğru fiyatla erişilebilir gıda” dedi.

Gramajlar küçültüldü

2018 yaz döneminde yaşanan kur şokunun ardından pahalılığın başladığını hatırlatan Deniz, “Bu ortamda hileler, desiseler arttı. Fiyatlarla oynanmadı lâkin gramajlar küçültüldü. Tüketici aynı ürünü aynı fiyata aldığını sanıyor ama yanılıyordu. Esasında daha az ürüne erişiyordu” ifadelerini kullandı.

Arayanımız soranımız yok

Market endeksinin ürünlerin gramajları gibi kalitelerinin de düştüğünü ortaya koyduğuna dikkat çeken Deniz, şöyle devam etti: “Ne yazık ki ekonomik sorunlar gıda niteliğini ve güvenliğini olumsuz etkiliyor. Bunu gıdayla ilgili çalışmalar da teyit ediyor. Biz dernekler ve federasyonlar olarak pek çok çalışma yaptık, yapıyoruz. Haliyle onlarca sıkıntıyla karşı karşıya kaldık, kalıyoruz. Örneğin 2007’ye kadar ayda bir defa Ankara’ya davet edilirdik. Tüketiciyi ilgilendiren her tasarıya katkı yapardık. Ama 2007’den beri bizi arayan soran, kapımızı çalan yok. 2014’te yürürlüğe giren Tüketici Kanunu’nda da bunu net bir şekilde gördük. O zaman yöneticilerimize bankaların hizmet ücretleriyle ilgili önerimizi sunduk. Parlamentoya giden taslakta önerilerimize yer verildi. Mutlu olduk ama sabah uyandığımızda baktık ki taslakta tavsiyelerimizden eser yok. Maalesef bu durum, gıda fiyatları da dahil tüketiciyi ilgilendiren tüm sorunlar için geçerli.” Deniz, tüketicinin aldatılmasını önlemek, vurgunculara darbe vurmak için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kritik uyarı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ‘’Hayat Güvenilir Olsa’’ başlıklı toplantıda konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, ürün kalitesinin ve güvenliğinin önemine işaret etti. Bu konunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu dile getiren Sırma, şunları kaydetti: “105 ülke arasında sıralama yapılıyor. Listenin en altında Etiyopya ve Uganda bulunuyor. Bu ülkelerin hakları yoksul, gıdaya erişemiyor. En üstte ise ABD ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler yer alıyor. Biz ise gıda güvenliğinde 26’ncı sıradayız. Kuşkusuz, gıda güvenliği noktasında uzun soluklu bir yolculuğa çıkmalıydık. Ama biz dönemi, günü kurtarmaya yöneldik. Uzun vadeli tarımsal planlama yapmaktan kaçındık. Oysa iyi bir planlamayla pek çok sorunu aşabilirdik. Malum, gıda israfı ürkütücü boyutlarda. Bu anlamda sıfır atık ve sıfır açlık gibi projelerin çok ama çok önemli olduğu unutulmamalı. İsraf sorununa çare bulursak ekonomi rayına oturur, her alanda iyileşme başlar. Doğal olarak gıda fiyatları geriler.”