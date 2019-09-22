0553 313 94 23

Doğru fiyata erişilebilir gıda istiyoruz

Gramajı düşürüp aynı fiyata gıda satanlara tepki büyüyor... Gıda ürünlerine gramaj eksiltme yöntemiyle yapılan suni zamların artması tüketici hakları savunucularını harekete geçirdi. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Gelinen bu haksız noktada temel sorunumuz güvenilir değil, doğru fiyatla erişilebilir gıda” dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 10:25
Doğru fiyata erişilebilir gıda istiyoruz

Ekonomiyi hedef alan kur saldırılarının ardından gıda fiyatlarını fahiş oranda arttıran, etiket hilelerine başvuran spekülatör firmalar eleştirilerin odağında. Ürünlere zam yağdırmakla yetinmeyen, gramaj eksiltme yoluna da giden bu firmalara tüketicilerin tepkisi büyüyor.

Dernekler yakın takipte

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, gıda fiyatlarıyla ilgili şikâyetlerin giderek arttığını belirtti. Fiyatları yakından takip ettiklerini anlatan Deniz, “Malum biz, 3 senedir market endeksi tutuyoruz. Raflarda yer alan ürünlerin bedellerinin ne oranda arttığını belirliyoruz. Ve anlıyoruz ki halkımızın temel problemi güvenli değil, doğru fiyatla erişilebilir gıda” dedi.

Gramajlar küçültüldü

2018 yaz döneminde yaşanan kur şokunun ardından pahalılığın başladığını hatırlatan Deniz, “Bu ortamda hileler, desiseler arttı. Fiyatlarla oynanmadı lâkin gramajlar küçültüldü. Tüketici aynı ürünü aynı fiyata aldığını sanıyor ama yanılıyordu. Esasında daha az ürüne erişiyordu” ifadelerini kullandı.

Arayanımız soranımız yok

Market endeksinin ürünlerin gramajları gibi kalitelerinin de düştüğünü ortaya koyduğuna dikkat çeken Deniz, şöyle devam etti: “Ne yazık ki ekonomik sorunlar gıda niteliğini ve güvenliğini olumsuz etkiliyor. Bunu gıdayla ilgili çalışmalar da teyit ediyor. Biz dernekler ve federasyonlar olarak pek çok çalışma yaptık, yapıyoruz. Haliyle onlarca sıkıntıyla karşı karşıya kaldık, kalıyoruz. Örneğin 2007’ye kadar ayda bir defa Ankara’ya davet edilirdik. Tüketiciyi ilgilendiren her tasarıya katkı yapardık. Ama 2007’den beri bizi arayan soran, kapımızı çalan yok. 2014’te yürürlüğe giren Tüketici Kanunu’nda da bunu net bir şekilde gördük. O zaman yöneticilerimize bankaların hizmet ücretleriyle ilgili önerimizi sunduk. Parlamentoya giden taslakta önerilerimize yer verildi. Mutlu olduk ama sabah uyandığımızda baktık ki taslakta tavsiyelerimizden eser yok. Maalesef bu durum, gıda fiyatları da dahil tüketiciyi ilgilendiren tüm sorunlar için geçerli.” Deniz, tüketicinin aldatılmasını önlemek, vurgunculara darbe vurmak için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kritik uyarı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen ‘’Hayat Güvenilir Olsa’’ başlıklı toplantıda konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, ürün kalitesinin ve güvenliğinin önemine işaret etti. Bu konunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu dile getiren Sırma, şunları kaydetti: “105 ülke arasında sıralama yapılıyor. Listenin en altında Etiyopya ve Uganda bulunuyor. Bu ülkelerin hakları yoksul, gıdaya erişemiyor. En üstte ise ABD ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler yer alıyor. Biz ise gıda güvenliğinde 26’ncı sıradayız. Kuşkusuz, gıda güvenliği noktasında uzun soluklu bir yolculuğa çıkmalıydık. Ama biz dönemi, günü kurtarmaya yöneldik. Uzun vadeli tarımsal planlama yapmaktan kaçındık. Oysa iyi bir planlamayla pek çok sorunu aşabilirdik. Malum, gıda israfı ürkütücü boyutlarda. Bu anlamda sıfır atık ve sıfır açlık gibi projelerin çok ama çok önemli olduğu unutulmamalı. İsraf sorununa çare bulursak ekonomi rayına oturur, her alanda iyileşme başlar. Doğal olarak gıda fiyatları geriler.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:25
  1. Ankara
  2. gıda fiyatları
  3. etiket hileleri
  4. gramaj eksiltme
  5. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz
  6. Güvenilir Ürün Platformu
  7. Tüketici Kanunu
  8. Hayat Güvenilir Olsa
  9. Gıda Mühendisi Nurten Sırma
  10. ABD
  11. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de nerelere gidilir?
    1. Kocaeli'de nerelere gidilir?
    2. Sarımsakta kâr hırsının kokusu çıktı
    3. 1 milyar dolarlık zirve
    4. Adapazarı'nda mutlaka gidilmesi..
    5. Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla..
    6. Fitch bu defa görmezden gelemedi! Her..
    7. Pakistan’da kaza! 26 ölü
    8. Timuray, kahraman kadınlar listesinde
    9. Lüks araçlar THY ile uçtu
    10. Amerika'dan terör örgütü YPG/PKK'ya..
    11. Binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor:..
    12. Faiz, ev satın alma hayallerini..
    13. İnternet’ten tatil aldı, hayatının..
    14. Yeni Akit’e duyarlılık teşekkürü
    15. Hava destekli operasyon! Teröristler..
    16. AİHM’den kritik karar
    17. Başsavcılık, Demirtaş ve Yüksekdağ..
    18. Denizli'nin gözde beldesi Pamukkale'de..
    19. Gramajı düşürüp aynı fiyata gıda..
    20. Ukrayna’dan kritik duyuru! ‘Türkiye’ye..
    21. Böyle evlilik görülmedi! Su altında..
    22. Saçlar nasıl yumuşatılır?
    23. Ürün güvenliği standı kurulacak..
    24. Denizli'de mutlaka gidilmesi gereken..
    25. Stratejik yatırımlar için bir hamle daha
    26. CHP ve İYİ Partililerin IMF..
    27. Teknolojinin pazarı değil üreticisi..
    28. Hong Kong’da öfke dinmiyor! Bayrak..
    29. Nesli, Kur’an-sünnet ışığında..
    30. Güllerin ve lavantaların diyarı..
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz