Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!

Altın piyasasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın yatırımı yapmayı düşünenler ve ellerinde altın bulunanlar için önemli bir açıklama yaptı. Kasım ayı değerlendirmesini Youtube üzerinden paylaşan İslam Memiş, dolar, borsa, euro, gram altın, ons altın ve kripto paralarla ilgili beklentilerini detaylarıyla açıkladı.

Özellikle gram altın ile ilgili önemli tahminlerde bulunan İslam Memiş, yıl sonu için oldukça dikkat çekici bir rakamı gündeme getirdi. Gram altının bu yıl sonunda 2000 lira seviyesine ulaşabileceğini belirten Memiş, yatırımcılar için heyecan verici bir tarih de verdi. Bu tahmin, altın yatırımcıları ve piyasa takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.

İslam Memiş'in bu açıklamaları, altın piyasasındaki geleceğe yönelik beklentileri şekillendirebilir ve yatırımcıların stratejilerini etkileyebilir. Özellikle altın yatırımı yapma niyetinde olanlar için bu tür tahminler, gelecekteki yatırım kararlarını şekillendirmede önemli bir rehber olabilir. İslam Memiş'in kasım ayı değerlendirmesi, altın piyasasını yakından takip eden herkes için dikkate alınması gereken bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Finans alanında önemli bir isim olan İslam Memiş, son borsa değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, dalgalı borsa seyrine dikkat çekerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Borsanın dalgalı performansını analiz eden Memiş, borsadaki düşüş eğilimini ve alım fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca, Türk Lirası'na sahip olanların nasıl bir tasarruf aracına yönelmeleri gerektiği konusuna da değindi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki beklentileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Özellikle kasım ayı için önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, yatırımcıları gelecek dönemdeki piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Kasım ayının, yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir dönem olabileceğini vurguladı.

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin son dönemdeki performansını değerlendiren Memiş, borsada yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti ve belirli bir alım seviyesine ulaşmadan alım yapmama stratejisi izleyebileceğini paylaştı. Kendi kişisel öngörüsünü ve beklentilerini sürdürdüğünü ifade etti.

Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir rehber olabilir ve piyasa beklentilerine yönelik fikir sahibi olmalarına yardımcı olabilir.

Finans analisti İslam Memiş, son değerlendirmelerini paylaştı. Uzun vadeli borsa trendinin devam edeceğini belirten Memiş, Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin 2024 yılında 15 bin puanı görebileceğini ifade etti. Ayrıca, doların yükseliş trendine dikkat çekerek, ekim ayı için dolar/TL kuru beklentisinin 28 lira olduğunu söyledi ve bu beklentinin gerçekleştiğini belirtti. Kasım ayında ise doların 28-28.50 lira aralığında dalgalanabileceğine işaret etti ve 29 lira seviyesinin 30'lara doğru bir dönemin habercisi olabileceğini vurguladı.

Elinde dolar bulunanlara da önerilerde bulunan Memiş, Euro/TL kuru ve Euro/Dolar paritesi hakkında bilgi verdi. Altın fiyatlarının, Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı olarak yükseldiğini ifade eden analist, gram ve ons altındaki fiyat hareketlerini takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kasım ayı için gram altının 1827-1847 lira aralığında olabileceğini tahmin eden Memiş, belirsizlikler devam ettiği sürece 1880 lira seviyesinin üzerine çıkılması durumunda 2000 lira seviyesine ulaşılabileceğini belirtti. Ayrıca, 1780-1880 aralığını takip etmenin gram altın için uygun bir strateji olabileceğini paylaştı.

Öte yandan Memiş, takipçilerine de kendi yöneldiği hisse senetlerini paylaşarak bu alanlara yatırım yapmalarını önerdi...

Finans piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerin önemli bir alım fırsatı verdiğini belirterek, kendisinin de borsaya giriş yaptı.

1- Yatırımcılara kurumsal yapıda olan ve askeri ekipman üreten şirketlere giriş yapın.

2-Gıda hisselerindeki yükselişin de kaçınılmaz olduğunu belirterek, mali tabloları belli olan ve bilançoları okunabilen gıda şirketlerini de mutlaka portföylerinde tutmaları gerek.

3-Türkiye'de teknolojik alet kullanımının günden güne çoğaldığını ve bu pazarda çok büyük bir gelecek olduğunu hatırlatarak, kurumsal 3 şirketten alım yapıp en az 1 yıl köşede bekleyenlerin çok büyük bir getiri sağlayacağını hatırlattı.

BUNU YAPANLARIN ZARAR ETME ŞANSI YOK

Mevcut şartlar altında al-sat yaparak kazanmanın mümkün olmadığını belirten ünlü ekonomist, kurumsal firmalardan alım yapan ve uzunca bir süre beklemeye geçen yatırımcıların zarar etme şanslarının olmadığını söyledi.

Borsa İstanbul'un 2024 yılında da enflasyonun üzerinde bir yükseliş sağlayacağını söyleyen Memiş, 2024 yılının sonlarına doğru endeks tarafında 15 bin puanın görülmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.